Селена Гомес ответила на хейт по поводу ее признания о невозможности иметь детей

Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

Селена Гомес ответила хейтерам, раскритиковавшим ее после публичного заявления о том, что она не сможет сама выносить ребенка. Несмотря на то, что многие поддержали певицу, нашлись и те, кто обвинил ее в попытках привлечь к себе внимание и вызвать жалость у публики.

Об этом пишет Daily Mail.

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По мнению многих людей, о столь личных проблемах не стоит заявлять на публику. Гомес высказалась об этом на мероприятии "Женщины в кино", куда она пришла вместе со своей младшей сестрой Грейси.

Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

"Я искренне верю, что есть какая-то сила в том, чтобы показать свою уязвимость и рассказать другим, что ты нуждаешься в помощи. В этом нет ничего позорного. Поэтому да, я рассказала, что не смогу выносить ребенка. Я рассказала, что у меня биполярное расстройство", — заявила певица и актриса.

Она объяснила, что пытается быть честной, потому что хочет стать примером для других женщин, ведь каждый в этом мире "через что-то проходит", и важно знать, что ты не одинок. По словам Селены, она так же, как и все, растеряна и не имеет ответов на все вопросы.

"Я просто та, кто я есть, вот и все", — сказала она и добавила, обращаясь к своей сестре, что "никогда нельзя позволять другим людям называть тебя плохим человеком".

"К черту всех, кто называет нас жертвами. В моем понимании мы — победители", — сказала она в заключение.

Селена призналась, что собирается стать мамой, но не сможет сама выносить ребенка из-за проблем со здоровьем в недавнем интервью Vanity Fair. В разговоре с изданием она также рассказала о своих отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко, который, по слухам, сделал ей предложение. По словам Селены, она никогда не была так счастлива, как после встречи с Бенни.

Селену критикуют не только из-за ее откровенности, но и из-за того, что она, по мнению многих, не бережет здоровье, о проблемах с которым часто говорит. К примеру, недавно ее заподозрили, что она пользуется вейпом.

Напомним, Селена Гомес представила новый сезон популярного сериала. Также мы писали, что Дженнифер Энистон вышла на красную дорожку телепремии.