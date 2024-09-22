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Селена Гомес ответила на хейт по поводу ее признания о невозможности иметь детей

22 сентября 2024 08:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Селена Гомес ответила на хейт по поводу ее признания о невозможности иметь детей
Певица Селена Гомес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Селена Гомес ответила хейтерам, раскритиковавшим ее после публичного заявления о том, что она не сможет сама выносить ребенка. Несмотря на то, что многие поддержали певицу, нашлись и те, кто обвинил ее в попытках привлечь к себе внимание и вызвать жалость у публики.

Об этом пишет Daily Mail.

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По мнению многих людей, о столь личных проблемах не стоит заявлять на публику. Гомес высказалась об этом на мероприятии "Женщины в кино", куда она пришла вместе со своей младшей сестрой Грейси.

 

Певица Селена Гомес
Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

 

"Я искренне верю, что есть какая-то сила в том, чтобы показать свою уязвимость и рассказать другим, что ты нуждаешься в помощи. В этом нет ничего позорного. Поэтому да, я рассказала, что не смогу выносить ребенка. Я рассказала, что у меня биполярное расстройство", — заявила певица и актриса.

Она объяснила, что пытается быть честной, потому что хочет стать примером для других женщин, ведь каждый в этом мире "через что-то проходит", и важно знать, что ты не одинок. По словам Селены, она так же, как и все, растеряна и не имеет ответов на все вопросы.

"Я просто та, кто я есть, вот и все", — сказала она и добавила, обращаясь к своей сестре, что "никогда нельзя позволять другим людям называть тебя плохим человеком".

"К черту всех, кто называет нас жертвами. В моем понимании мы — победители", — сказала она в заключение.

Селена призналась, что собирается стать мамой, но не сможет сама выносить ребенка из-за проблем со здоровьем в недавнем интервью Vanity Fair. В разговоре с изданием она также рассказала о своих отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко, который, по слухам, сделал ей предложение. По словам Селены, она никогда не была так счастлива, как после встречи с Бенни.

Селену критикуют не только из-за ее откровенности, но и из-за того, что она, по мнению многих, не бережет здоровье, о проблемах с которым часто говорит. К примеру, недавно ее заподозрили, что она пользуется вейпом.

Напомним, Селена Гомес представила новый сезон популярного сериала. Также мы писали, что Дженнифер Энистон вышла на красную дорожку телепремии.

Селена Гомес зарубежные звезды хейт звезды критика

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