Вишукана Селена Гомес у коктейльній сукні оголила плечі на пре'мєрі детективного серіалу

Акторка Селена Гомес. Фото: Reuters

Селена Гомес возз’єдналася із Мартіном Шортом, Стівом Мартіном і Меріл Стріп на прем’єрі четвертого сезону серіалу Hulu "Вбивці у будівлі". Партнери вийшли на червону доріжку перед показом комедійно-драматичного шоу, який відбувся в історичному кінотеатрі Paramount Pictures у Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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Гомес — яка грає кримінальну подкастерку Мейбл Мора — продемонструвала свої стрункі ноги у сукні, покритій блискучими чорними намистинами. Коктейльна сукня мала декольте та кокетливі мереживні деталі вздовж грудей. 32-річна акторка Disney Channel дефілювала в туфлях із кришталем. Волосся Гомес зібрала в гладкий пучок.

Селена Гомес вона возз’єдналася з Мартіном Шортом, Стівом Мартіном і Меріл Стріп на прем’єрі четвертого сезону серіалу Hulu "Вивства в будівлі".

Акторка Селена Гомес. Фото: Reuters

Акторка Селена Гомес. Фото: Reuters

Селена Гомес вона возз’єдналася з Стівом Мартіном і Меріл Стріп на прем’єрі четвертого сезону серіалу Hulu "Вивства в будівлі".

Того дня на прем’єрі був відсутній хлопець Гомес, музичний продюсер Бенні Бланко.

У серіалі Стів Мартін грає ексцентричного театрального режисера Олівера Патнама. Прем’єра "Вбивці у будівлі" відбулася на Hulu в серпні 2021 року. Серіал розповідає про трьох незнайомців (роль яких зіграли Гомес, Мартін і Шорт), які живуть в одному багатоквартирному будинку в Нью-Йорку зі спільною пристрастю до справжніх злочинів, які "раптом виявляються втягнутими у вбивство". Другий сезон вийшов влітку 2022 року, а третій — влітку 2023 року.

Минулого місяця Гомес отримала свою першу в історії акторську номінацію на Еммі за гру в третьому сезоні серіалу "Вбивці у будівлі". Вона була номінована на найкращу жіночу роль у комедійному серіалі.

Довгоочікуваний четвертий сезон серіалу знімався в Нью-Йорку навесні 2024 року. Зйомки завершилися в червні. Останній сезон виходитиме на Hulu, починаючи з 27 серпня. У ньому розповідатиметься про героїв Гомеса, Мартіна та Шорта, які їдуть із Нью-Йорка до Голлівуду, щоб працювати над фільмом про те, як створювався їхній справжній кримінальний подкаст.

У четвертому сезоні зіграють Юджин Леві, Єва Лонгорія та Зак ​​Галіфіанакіс, які зіграють детективне тріо в серійному фільмі.

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