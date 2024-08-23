Изысканная Селена Гомес в коктейльном платье обнажила плечи на премьере детективного сериала

Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters

Селена Гомес воссоединилась с Мартином Шортом, Стивом Мартином и Мэрил Стрип на премьере четвертого сезона сериала Hulu "Убийцы в здании". Партнеры вышли на красную дорожку перед показом комедийно-драматического шоу, который прошел в историческом кинотеатре Paramount Pictures в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Гомес — играющая криминального подкастера Мейбл Мора — продемонстрировала свои стройные ноги в платье, покрытом блестящими черными бусинами. Коктейльное платье имело декольте и кокетливые кружевные детали вдоль груди. 32-летняя актриса Disney Channel дефилировала в туфлях с кристалами. Волосы Гомес собрала в гладкий пучок.

Селена Гомес она воссоединилась с Мартином Шортом, Стивом Мартином и Мэрил Стрип на премьере четвертого сезона сериала Hulu "Убийсцы в здании". Фото: Reuters

Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters

Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters

Селена Гомес она воссоединилась с Мартином Шортом, Стивом Мартином и Мэрил Стрип на премьере четвертого сезона сериала Hulu "Убийсцы в здании". Фото: Reuters

В тот день на премьере отсутствовал парень Гомес, музыкальный продюсер Бенни Бланко.

В сериале Стив Мартин играет эксцентричного театрального режиссера Оливера Патнама. Премьера "Убийцы в здании" прошла на Hulu в августе 2021 года. Сериал рассказывает о трех незнакомцах (роль которых сыграли Гомес, Мартин и Шорт), живущие в одном многоквартирном доме в Нью-Йорке с общим пристрастием к настоящим преступлениям, которые "вдруг оказываются вовлеченными в убийство". Второй сезон вышел летом 2022 года, а третий — летом 2023 года.

В прошлом месяце Гомес получила свою первую в истории актерскую номинацию на Эмми за игру в третьем сезоне сериала "Убийцы в здании". Она была номинирована за лучшую женскую роль в комедийном сериале.

Долгожданный четвертый сезон сериала снимался в Нью-Йорке весной 2024 года. Съемки завершились в июне. Последний сезон будет выходить на Hulu, начиная с 27 августа. В нем будет рассказываться о героях Гомес, Мартина и Шорта, которые едут из Нью-Йорка в Голливуд, чтобы работать над фильмом о том, как создавался их настоящий криминальный подкаст.

В четвертом сезоне сыграют Юджин Леви, Ева Лонгория и Зак Галифианакис, которые сыграют детективное трио в серийном фильме.

Напомним, Селена Гомес поразила откровенным фото. А раньше мы, какую процедуру красоты сделала Гомес.