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Дженніфер Еністон засліпила сяйвом кристалів та діамантів на червоній доріжці серіального "Оскара"

17 вересня 2024 07:26
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Еністон засліпила сяйвом кристалів да діамантів та червоній доріжці серіального "Оскара"
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

У Лос-Анджелесі відбулася 76 церемонія вручення премії "Еммі", яку називають "серіальним "Оскаром". На червону доріжку вийшли Дженніфер Еністон, Селена Гомес, Софія Вергара, Джеремі Аллен Уайт, Меріл Стріп, Дакота Фаннінг та інші.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Друзів" Дженніфер Еністон з'явилася в сріблястій сукні Oscar De La Renta з відкритими плечима, Селена Гомес з'явилася в чорній сукні Ralph Lauren, Софія Вергара прийшла в червоній сукні Dolce & Gabbana з низьким декольте, а Меріл Стріп вибрала для виходу рожевий відтінок.

 

Акторка Дженніфер Еністон
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Еністон
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

 

 

Головним фаворитом премії став серіал "Оленя", який зібрав шість статуеток, включаючи премії за найкращий серіал і найкращий сценарій. Актриса Джесіка Ганнінг, яка зіграла роль сталкера, здобула нагороду як найкраща актриса другого плану. Серед фаворитів виявився також серіал "Ведмідь", а Джеремі Аллен Вайт другий рік поспіль отримав головну нагороду "Еммі" у номінації "Найкращий актор" за роль у серіалі "Ведмідь".

 

Співачка Селена Гомес
Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Співачка Селена Гомес
Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Джоді Фостер
Акторка Джоді Фостер. Фото: Reuters

 

Акторка Елізабет Дебескі
Акторка Елізабет Дебескі. Фото: Reuters

 

Акторка Джиліан Андрсен
Акторка Джиліан Андерсон. Фото: Reuters

 

Актор Робрерт Дауні-молодший із дружиною
Актор Робрерт Дауні-молодший із дружиною. Фото: Reuters

 

Акторка Дакота Феннінг
Акторка Дакота Феннінг. Фото: Reuters

 

Акторка Софія Вергара
Акторка Софія Вергара. Фото: Reuters

 

Акторка Софія Вергара
Акторка Софія Вергара. Фото: Reuters

 

Акторка Наомі Вотс
Акторка Наомі Вотс. Фото: Reuters

 

Приголомшливий вихід акторки Кетрін Охара на червоній доріжці відбувся через кілька місяців після того, як вона викликала чутки про те, що вживала препарат для схуднення Ozempic.

 

Акторка Кетрін Охара
Акторка Кетрін Охара. Фото: Reuters

 

Використання препаратів для схуднення в Голлівуді стало настільки поширеним, що Елі Ліллі, виробник препарату-конкурента Ozempic Mounjaro, на початку цього року опублікувала рекламу, в якій закликала людей припинити вживати препарат заради марнославства.

Кетрін ніколи не згадувала про використання препаратів для схуднення, а раніше говорила, що насправді з віком намагається уникати пластичної хірургії.

Нагадаємо, Джесіка Сімпсон прокоментувала своє схуднення. А раніше ми писали, що зірка "Ейфорії" вразила фото, які демонструють втрату ваги.

премія Дженіфер Еністон Селена Гомес закордонні зірки зірки

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