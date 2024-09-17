Дженніфер Еністон засліпила сяйвом кристалів да діамантів та червоній доріжці серіального "Оскара"

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

У Лос-Анджелесі відбулася 76 церемонія вручення премії "Еммі", яку називають "серіальним "Оскаром". На червону доріжку вийшли Дженніфер Еністон, Селена Гомес, Софія Вергара, Джеремі Аллен Уайт, Меріл Стріп, Дакота Фаннінг та інші.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Друзів" Дженніфер Еністон з'явилася в сріблястій сукні Oscar De La Renta з відкритими плечима, Селена Гомес з'явилася в чорній сукні Ralph Lauren, Софія Вергара прийшла в червоній сукні Dolce & Gabbana з низьким декольте, а Меріл Стріп вибрала для виходу рожевий відтінок.

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Головним фаворитом премії став серіал "Оленя", який зібрав шість статуеток, включаючи премії за найкращий серіал і найкращий сценарій. Актриса Джесіка Ганнінг, яка зіграла роль сталкера, здобула нагороду як найкраща актриса другого плану. Серед фаворитів виявився також серіал "Ведмідь", а Джеремі Аллен Вайт другий рік поспіль отримав головну нагороду "Еммі" у номінації "Найкращий актор" за роль у серіалі "Ведмідь".

Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Акторка Джоді Фостер. Фото: Reuters

Акторка Елізабет Дебескі. Фото: Reuters

Акторка Джиліан Андерсон. Фото: Reuters

Актор Робрерт Дауні-молодший із дружиною. Фото: Reuters

Акторка Дакота Феннінг. Фото: Reuters

Акторка Софія Вергара. Фото: Reuters

Акторка Софія Вергара. Фото: Reuters

Акторка Наомі Вотс. Фото: Reuters

Приголомшливий вихід акторки Кетрін Охара на червоній доріжці відбувся через кілька місяців після того, як вона викликала чутки про те, що вживала препарат для схуднення Ozempic.

Акторка Кетрін Охара. Фото: Reuters

Використання препаратів для схуднення в Голлівуді стало настільки поширеним, що Елі Ліллі, виробник препарату-конкурента Ozempic Mounjaro, на початку цього року опублікувала рекламу, в якій закликала людей припинити вживати препарат заради марнославства.

Кетрін ніколи не згадувала про використання препаратів для схуднення, а раніше говорила, що насправді з віком намагається уникати пластичної хірургії.

Нагадаємо, Джесіка Сімпсон прокоментувала своє схуднення. А раніше ми писали, що зірка "Ейфорії" вразила фото, які демонструють втрату ваги.