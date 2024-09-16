Переможці телевізійної премії "Еммі-2024" — список

Названо найкращі серіали року за версією "Еммі-2024"
Феєрична 76-та церемонія вручення телевізійної премії "Еммі" завершилась. Найбільше нагород назбирали серіали — "Ведмідь", "Сьоґун" та "Оленя".
Про це йдеться на сайті премії.
Переможці телевізійної премії "Еммі-2024"
Безперечними тріумфаторами вечора стали серіали "Ведмідь", "Сьоґун" та "Оленя". Нагороди отримали і творці, і актори.
Серіал "Ведмідь" змагався за перемогу в 23 номінаціях та отримав 11 нагород. Це історія про молодого й талановитого кухаря Кармена Берцатто. Він залишає високу кухню Нью-Йорка, щоб повернутися до рідного міста Чикаго. Після самогубства його брата, він починає керувати сімейною закусочною The Original Beef of Chicagoland. Він намагається розв'язувати фінансові проблеми, втім виникають і інші складнощі — упертий персонал та особисте горе. У головній ролі знявся Аллен Вайт.
Проєкт "Сьоґун" претендував на 25 премій "Еммі" і здобув 18 статуеток. Серіал створили за однойменним романом 1975 року письменника Джеймса Клавелла, в якому розповідається про долю англійського моряка, який потрапляє в Японію XVII століття. Це історія про двох чоловіків із різних світів і про жінку-самурая леді Маріко. Перший персонаж — Джон Блекторн, він англійський моряк, який зазнав корабельної аварії в Японії. Другий герой — лорд Торанага, а саме могутній володар, який ворогує зі своїми політичними суперниками.
Третім володарем чималої кількості статуеток став серіал "Оленя" — шість нагород. В основу шоу лягла реальна історія кохання. Молодий бармен мріє стати коміком. Одного дня він зустрічає жінку, яка починає називати його "оленятком". З симпатії все переростає в переслідування. Дівчина перетворюється на сталкерку, і це для неї не вперше.
Переможці у головних номінаціях "Еммі-2024"
- Найкращий драматичний серіал: "Сьоґун".
- Найкращий комедійний серіал: "Хитрощі".
- Найкращий мінісеріал: "Оленя".
- Найкраща драматична акторка: Анна Савай ("Сьоґун").
- Найкращий драматичний актор: Хіроюкі Санада ("Сьоґун").
- Найкращий комедійний актор: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь").
- Найкраща комедійна акторка: Джин Смарт ("Хитрощі").
- Найкращий актор у мінісеріалі чи серіалі-антології: Річард Гадд ( "Оленя").
- Найкраща акторка у мінісеріалі: Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна").
- Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі: Біллі Крудап ("Ранкове шоу").
- Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі: Елізабет Дебікі ("Корона").
- Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь").
- Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Ліза Колон-Зайас ("Ведмідь").
- Найкращий актор другого плану в мінісеріалі: Ламорн Морріс ("Фарґо").
- Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі: Джессіка Ганнінг ("Оленя").
- Найкраще ток-шоу: The Daily Show на телеканалі Comedy Central.
- Найкращий телевізійний фільм: Quiz Lady.
- Найкраще реаліті-шоу: "Зрадники".
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