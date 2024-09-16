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Названы лучшие сериалы года по версии "Эмми-2024"

16 сентября 2024 19:30
Валерия Соколенко - Редактор
Победители телевизионной премии "Эмми-2024".
Телевизионная премия "Эмми-2024". Фото: instagram/voguespain
Валерия Соколенко - Редактор

Феерическая 76-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" завершилась. Больше всего наград собрали сериалы — "Медведь", "Сегун" и "Оленя".

Об этом идет речь на сайте премии.

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Победители телевизионной премии "Эмми-2024"

Бесспорными триумфаторами вечера стали сериалы "Медведь", "Сегун" и "Оленя". Награды получили и творцы, и актеры.

Сериал "Медведь" соревновался за победу в 23 номинациях и получил 11 наград. Это история о молодом и талантливом поваре Кармене Берцатто. Он покидает высокую кухню Нью-Йорка, чтобы вернуться в родной Чикаго. После самоубийства его брата, он начинает управлять семейной закусочной "The Original Beef of Chicagoland". Он пытается решать финансовые проблемы, но возникают и другие сложности — упрямый персонал и личное горе. В главной роли снялся Аллен Уайт.

Проект "Сегун" претендовал на 25 премий "Эмми" и получил 18 статуэток. Сериал был создан по одноименному роману 1975 года писателю Джеймсу Клавеллу, в котором рассказывается о судьбе английского моряка, попадающего в Японию XVII века. Это история о двух мужчинах из разных миров и о женщине-самурае леди Марико. Первый персонаж — Джон Блекторн, он английский моряк, потерпевший кораблекрушение в Японии. Второй герой — лорд Торанага, а именно могущественный властитель, враждующий со своими политическими соперниками.

Третьим обладателем немалого количества статуэток стал сериал "Оленя" - 6 наград. В основу шоу легла реальная история любви. Молодой бармен мечтает стать комиком. Однажды он встречает женщину, которая начинает называть его "олененком". Из симпатии все перерастает в преследование. Девушка превращается в сталкершу и это для нее не в первый раз.

Победители в главных номинациях "Эмми-2024"

  • Лучший драматический сериал: "Сегун".
  • Лучший комедийный сериал: "Уловки".
  • Лучший мини сериал: "Олень".
  • Лучшая драматическая актриса: Анна Савай ("Сегун").
  • Лучший драматический актер: Хироюки Санада ("Сегун").
  • Лучший комедийный актер: Джереми Аллен Уайт ("Медведь").
  • Лучшая комедийная актриса: Джин Смарт ("Уловки").
  • Лучший актер в мини сериале или сериале-антологии: Ричард Гадд ("Оленя").
  • Лучшая актриса в мини сериале: Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Ночная страна").
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап ("Утреннее шоу").
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики ("Корона").
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак ("Медведь").
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Лиза Колон-Зайас ("Медведь").
  • Лучший актер второго плана в мини сериале: Ламорн Моррис ("Фарго").
  • Лучшая актриса второго плана в мини сериале: Джессика Ганнинг ("Оленя").
  • Лучшее ток-шоу: The Daily Show на телеканале Comedy Central.
  • Лучший телевизионный фильм: Quiz Lady.
  • Лучшее реалити-шоу: "Предатели".

Напомним, известное медиа раскритиковало новый продюсерский проект Анджелины Джоли. Также украинская комиссия избрала фильм, претендующий на премию Оскар.

премия сериал Эмми телевидение зарубежные звезды

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