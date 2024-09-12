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Відоме видання розгромило новий фільм Анджеліни Джолі

12 вересня 2024 08:14
Віталій Ковальчук - Редактор
Видання The Guardian розгромило новий фільм Анджеліни Джолі
Американська акторка, режисерка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Віталій Ковальчук - Редактор

Напередодні в канадському Торонто, на міжнародному кінофестивалі, акторка, режисерка Анджеліна Джолі презентувала свій новий фільм "Без крові". В мережі навіть не має трейлеру, лише декілька фотографій. Втім, з’явились перші рецензії. Зокрема, від редакції The Guardian.

Матеріал про фільм Анджеліни Джолі з’явився на сайті видання.

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The Guardian про новий фільм Анджеліни Джолі 

Стрічку "Без крові" зняли за однойменним романом італійського письменника Алессандро Барікко. В редакції The Guardian військову драму Анджеліни Джолі назвали невиразною та "ще однією осічкою". За сюжетом, головна героїня — дівчинка на ім'я Ніна, на очах якої були вбиті її батьки. Через кілька десятиліть Ніна випадково зустрічає вбивцю. Головні ролі зіграли Сальма Гаєк та  Деміан Бічір.

Джолі, режисерка і колишній посол в ООН, у минулому знімала фільми про боснійську війну ("У країні крові та меду") та громадянську війну в Камбоджі ("Спочатку вони вбили мого батька"). 

"Без крові" залишає своїх невідповідних зірок, Сальму Гаєк та Деміана Бічіра, які переповнені словами, анекдотами та розчаровуючими нудними й абстрактними розмовами, у яких здається, що вони шукають сенс. Поза очевидним і дидактичним почуттям, що війна завдає шкоди та нічого не вирішує", — йдеться в рецензії.

Фільм Джолі
Зйомки фільму "Без крові". Фото: People

У сьогоденні Ніна та Тіто по черзі розповідають одне одному власні історії, відчуваючи, що вони знають наступний крок одне одного. І вони час від часу покладаються на надмірні жести, щоб отримати драматичні моменти. 

"Фільм "Без крові" переповнений метушливими зображеннями — від сентиментальних уповільнених фрагментів із золотистим світлом, що заломлюється об’єктивом, до блискучих мокрих бруківок вулиць, якими Ніна крокує на підборах до своєї мети. Дивно, але фільм вражає потужною нотою в останній момент, де двозначність працює на його користь", — підсумували в The Guardian. 

Наразі невідомо, чи планується прем’єра фільму в кінотеатрах та чи слід чекати хоча б на тізер нового фільму Анджеліни Джолі, не кажучи вже про трейлер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Сальма Гаєк поділилася подробицями співпраці із синами Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Також ми розповідали, що в HBO оголосили відкритий кастинг на ролі в новому серіалі про Гаррі Поттера.

Анджеліна Джолі кіно закордонні зірки критика

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