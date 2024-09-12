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Известное издание разгромило новый фильм Анджелины Джоли

12 сентября 2024 08:14
Виталий Ковальчук - Редактор
Издание The Guardian разгромило новый фильм Анджелины Джоли
Американская актриса, режиссер Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Виталий Ковальчук - Редактор

Накануне в канадском Торонто, на международном кинофестивале, актриса, режиссер Анджелина Джоли представила свой новый фильм "Без крови". В сети даже нет трейлера, лишь несколько фотографий. Впрочем, появились первые рецензии. В частности, от редакции The Guardian.

Материал о фильме Анджелины Джоли появился на сайте издания.

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The Guardian о новом фильме Анджелины Джоли

Лента "Без крови" была снята по одноименному роману итальянского писателя Алессандро Барикко. В редакции The Guardian военную драму Анджелины Джоли назвали невнятной и "еще одной осечкой". По сюжету главная героиня — девочка по имени Нина, на глазах которой были убиты ее родители. Через несколько десятилетий Нина случайно встречает убийцу. Главные роли сыграли Сальма Хайек и Демиан Бичир.

Джоли, режиссер и бывший посол в ООН, в прошлом снимала фильмы о боснийской войне ("В стране крови и меда") и гражданской войне в Камбодже ("Сначала они убили моего отца").

"Без крови" оставляет своих неподходящих звезд, Сальму Хайек и Демиана Бичира, переполненных словами, анекдотами и разочаровывающими скучными и абстрактными разговорами, в которых кажется, что они ищут смысл. Вне очевидного и дидактического чувства, что война наносит вред и ничего не решает", — говорится в рецензии.

Фильм Джоли
Съемки фильма "Без крови". Фото: People

В настоящем Нина и Тито по очереди рассказывают друг другу собственные истории, чувствуя, что они знают следующий шаг друг друга. И они иногда полагаются на чрезмерные жесты, чтобы получить драматические моменты.

"Фильм "Без крови" переполнен суетливыми изображениями — от сентиментальных замедленных фрагментов с заламывающимся объективом золотистым светом до блестящих мокрых мостовых улиц, которыми Нина шагает на каблуках к своей цели. Удивительно, но фильм поражает мощной нотой в последний момент, где двусмысленность работает в его пользу", — подытожили в The Guardian.

Пока неизвестно, планируется ли премьера фильма в кинотеатрах и следует ли ждать хотя бы тизер нового фильма Анджелины Джоли, не говоря уже о трейлере.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Сальма Хайек поделилась подробностями сотрудничества с сыновьями Анджелины Джоли и Брэда Питта. Также мы рассказывали, что в HBO объявили открытый кастинг на роли в новом сериале о Гарри Поттере.

Анджелина Джоли кино зарубежные звезды критика

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08:37 Мужчина дважды отказался от мобилизации по религиозным убеждениям — что решил суд

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