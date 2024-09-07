Анджеліна Джолі прагне рішуче виграти Бреда Пітта у суді — подробиці

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti

Акторка Анджеліна Джолі продовжує судитися з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Їхній син нещодавно потрапив у аварію та занедужав. Ця прикрість ще більше змотивувала Джолі виграти у колишнього.

Про це пише Radar.

Читайте також:

Анджеліна Джолі прагне виграти у Бреда Пітта у суді

Друзі Анджеліни Джолі переймаються, що вона на шляху до нервового зриву. Вона емоційно сприйняла аварію її сина Пакса, який зараз лише почав одужувати. У нього — черепно-мозкова травма. Водночас Джолі продовжує судитися з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

За інсайдерською інформацією, Пакса виписали з лікарні та він продовжить лікування вдома. Чимало маніпуляцій робить Анджеліна самостійно.

Втім, страждання сина не зробили акторку м'якішою. Вона прагне "рішуче виграти" та "викрити придурка Пітта".

Нагадаємо, папараці вперше після аварії помітили Анджеліну Джолі з сином. Також акторка здійняла справжній фурор на Венеційському кінофестивалі з прем'єрою фільму "Марія".