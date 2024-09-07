Анджелина Джоли стремится решительно выиграть Брэда Питта в суде.

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: telegram/Za_kadrom_novosti

Актриса Анджелина Джоли продолжает судиться с бывшим мужем Брэдом Питтом. Их сын недавно попал в аварию и заболел. Эта досада еще больше мотивировала Джоли выиграть бывшего.

Об этом пишет Radar.

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Друзья Анджелины Джоли переживают, что она на пути к нервному срыву. Она эмоционально восприняла аварию ее сына Пакса, который сейчас только начал поправляться. У него черепно-мозговая травма. В то же время Джоли продолжает судиться с бывшим мужем Брэдом Питтом.

По инсайдерской информации Пакса выписали из больницы и он продолжит лечение дома. Многие манипуляции делает Анджелина самостоятельно.

Впрочем, страдания сына не сделали актрису более мягкой. Она стремится "решительно выиграть" и "разоблачить придурка Питта".

Напомним, папарацци впервые после аварии заметили Анджелину Джоли с сыном. Также актриса произвела настоящий фурор на Венецианском кинофестивале с премьерой фильма "Мария".