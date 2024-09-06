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Анджеліну Джолі вперше побачили з травмованим сином

6 вересня 2024 07:44
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Анджеліну Джолі вперше побачили з травмованим сином
Актокра Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Сина Анджеліни Джолі Пакса побачили вперше після його жахливої ​​аварії на електровелосипеді в липні. Він з'явився на публіці з актрисою в Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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20-річний Пакс, який отримав "складну травму" під час зіткнення з автомобілем 29 липня в Лос-Анджелесі, мав гіпс на руці та на голові ковшовий капелюх із написом "Диво". Він зараз продовжує реабілітацію у колі родини.

 

 

Прогулянка відбулася в той момент, коли 60-річний Бред Пітт відвідав Венеційський кінофестиваль зі своєю дівчиною Інес де Рамон. Раніше Анджеліна Джолі з успіхом представила картину "Марія" на Венеційському кінофестивалі.

Пакс був у гарному настрої, коли проводив час зі своєю матір’ю за обідом у Беверлі-Гіллз через кілька тижнів після аварії. 49-річна Анджеліна одягла на вихід кремовий топ, кардиган і брюки, які доповнила туфлями на підборах. Її волосся було зібране в гладкий хвіст.

Анджеліна була поруч з Паксом у лікарні з того часу, як він врізався в автомобіль у годину пік у районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі. На момент аварії він не був у шоломі.

Джерело розповіло TMZ, що свідки, які жили неподалік, спочатку вважали, що Пакс загинув під час аварії, оскільки вони виявили його бездиханним на землі.

Лише коли парамедики прибули на місце події, Пакс прийшов до тями.

Це вже не перший випадок, коли хлопець потрапляє в аварію за участю транспортних засобів.

"Його друзі стурбовані ним. Він поводиться безрозсудно. Вони хвилюються. Він пережив низку автомобільних аварій", — стверджує джерело.

Поліція та медики швидкої допомоги вирішили терміново доставити Пакса до лікарні після того, як він поскаржився на головний біль. Незважаючи на його травми, джерело стверджує, що на велосипеді Пакса немає явних ознак пошкодження.

За даними джерел у правоохоронних органах, він під'їжджав до перехрестя, коли врізався на велосипеді в задню частину автомобіля, який уже зупинився на червоне світло. Повідомляється, що водій автомобіля виконав свій обов’язок, вийшов і перевірив пораненого Пакса до прибуття поліції та медиків.

Свідки на місці події сказали, що він скаржився на біль у стегні, і вони сказали, що він, схоже, пошкодив голову під час аварії. В останні місяці Пакса бачили в Лос-Анджелесі, коли він катався на електричному велосипеді Talaria Sting R MX4, який коштує близько 3000 доларів, хоча невідомо, чи це був той самий велосипед, на якому він травмувався. Анджеліна поспішила до лікарні, щоб бути поруч із сином після аварії.

Анджеліна Джолі закордонні зірки зірки травма

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