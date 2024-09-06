Анджелину Джоли впервые увидели с травмированным сыном

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Сына Анджелины Джоли Пакса увидели впервые после его ужасной аварии на электровелосипеде в июле. Он появился на публике с актрисой в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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20-летний Пакс, получивший "сложную травму" во время столкновения с автомобилем 29 июля в Лос-Анджелесе, имел гипс на руке и на голове шляпу с надписью "Чудо". Он продолжает реабилитацию в кругу семьи.

Прогулка состоялась в тот момент, когда 60-летний Брэд Питт посетил Венецианский кинофестиваль со своей девушкой Инес де Рамон. Ранее Анджелина Джоли с успехом представила картину "Мария" на Венецианском кинофестивале.

Пакс был в хорошем настроении, когда проводил время со своей матерью за обедом в Беверли-Хиллз спустя несколько недель после аварии. 49-летняя Анджелина надела на выход кремовый топ, кардиган и брюки, которые дополнила туфлями на каблуке. Ее волосы были собраны в гладкий хвост.

Анджелина была рядом с Паксом в больнице с тех пор, как он врезался в автомобиль в час пик в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. В момент аварии на нем не было шлема.

Источник рассказал TMZ, что свидетели, жившие неподалеку, сначала считали, что Пакс погиб во время аварии, поскольку они обнаружили его бездыханным на земле.

Лишь когда парамедики прибыли на место происшествия, Пакс очнулся.

Это уже не первый случай, когда молодой человек попадает в аварию при участии транспортных средств.

"Его друзья обеспокоены. Он ведет себя безрассудно. Они волнуются. Он пережил ряд автомобильных аварий", — утверждает источник.

Полиция и медики скорой помощи решили срочно доставить Пакса в больницу после того, как он пожаловался на головную боль. Несмотря на травмы, источник утверждает, что на велосипеде Пакса нет явных признаков повреждения.

По данным источников в правоохранительных органах, он подъезжал к перекрестку, когда врезался на велосипеде в заднюю часть автомобиля, уже остановившегося на красный свет. Сообщается, что водитель автомобиля выполнил свой долг, вышел и проверил раненого Пакса до прибытия полиции и медиков.

Свидетели на месте происшествия сказали, что он жаловался на боли в бедре, и они сказали, что он, похоже, повредил голову во время аварии. В последние месяцы Пакса видели в Лос-Анджелесе, когда он катался на электрическом велосипеде Talaria Sting R MX4, который стоит около 3000 долларов, хотя неизвестно, был ли это тот самый велосипед, на котором он травмировался. Анджелина поспешила в больницу, чтобы находиться рядом с сыном после аварии.