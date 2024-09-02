Анджеліна Джолі відмовилась говорити про Бреда Пітта

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі ввічливо відмовилася відповідати на запитання про розлучення з Бредом Піттом в новому інтерв’ю The Hollywood Reporter. Під час розмови з репортеркою Ребеккою Кіган у її будинку в Лос-Фелісі за 25 мільйонів доларів 49-річна володарка премії "Оскар" окреслила "жорсткі межі" навколо низки тем, включаючи її розрив із Піттом і життя їхнього 20-річного сина Пакса, аварю на електровелосипеді.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Малефісенти" пояснила виданню, що багато років тому в Голлівуді "ви могли мати приватний процес, і робота говорила за вас". Коли Кіган запитала, чи можна було б "запитати, який стан" її розлучення, актриса відповіла: "Ні".

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Пізніше вона розповіла про те, що їй доведеться залишатися в Каліфорнії, поки шістьом дітям її та Пітта не виповниться 18 років.

"Зараз ставлення до аудиторії інше. Я намагаюся звикнути до того, чим ділитися", — зізналася вона.

У колишньої пари є 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара і 18-річна Шайло, а також 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

Розмірковуючи про те, чому вона "так довго" чекала з моменту, коли востаннє знімала, була режисером, зірка пояснила, що їй "потрібно більше бути вдома" зі своїми дітьми.

"Вони трохи дорослішають, стають більш незалежними. Я менш потрібна і тому можу поїхати на різні періоди часу. І вони достатньо дорослі, щоб приєднатися до мене на роботі. Настав новий сезон у нашому житті. Я дуже рада, що з кожним днем ​​вони стають все більш впевненими", — сказала вона про те, що змусило її відчути себе готовою повернутися до роботи.

Нагадаємо, вчитель дочки Анджеліни Джолі показав талант дічинки. А раніше ми писали, що Анджеліна Джолі влаштувала фотосесію.