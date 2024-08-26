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Вчитель доньки Анджеліни Джолі показав новий образ зіркової дівчини

26 серпня 2024 08:37
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Вчитель доньки Анджеліни Джолі показав новий образ зіркової дівчини
Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

18-річна Шайло, донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, має талант до танцю. Її хореограф Колані Маркс опублікував відео, яке згодом видалив, на якому його учениця танцює під трек Capella Grey, Jaewon і Young M.A., Fly S**t і демонструє нову зачіску.

Про це пише Daily Mail.

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У своєму дописі він хвалив Шайло та дивувався її "зростаючій" впевненості.

 

Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі
Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Фото: соціальні мережі

 

Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі
Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Фото: соціальні мережі

 

Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі
Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Фото: соціальні мережі

 

"Я дивився це стільки разів, і впевненість зростає та зміцнюється! Продовжуй, Шайло, я так пишаюся", — говорить вчитель.

Маркс також похвалив хореографа Девіна Соломона.

"Вона стає такою гарною! Я щасливий, що вона продовжує тренуватися!" — прокоментував Соломон.

Минулого місяця Маркс розповів, що він тренував Шайло кілька років, і вони познайомилися, коли вона відвідувала уроки в Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесі.

Він сказав, що вона присвятила себе спробам зрозуміти його стиль танцю, і це все, над чим вони працюють. Вони не обговорюють її знамениту сім'ю, кажучи, що їхні стосунки "дуже строго засновані на тому, на чому ми зосереджені, а саме на танцях".

"У той момент я зовсім забув, хто вона така, тому що це не те, на чому ми зосереджуємося під час тренувань. Я хотів віддати їй похвалу за ту наполегливу працю та самовідданість, які вона докладає", — говорить танцівник.

У Джолі та Пітта також є 23-річний Меддокс, 19-річна Захара, 20-річний Пакс і 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

Раніше цього тижня стало відомо, що Шайло законно відмовилася від прізвища свого батька.

Шайло, яка найняла й оплатила власного адвоката, коли подала заяву про відмову від імені Пітта у свій 18-й день народження в травні, подала заяву на зміну свого імені з Шайло Нувель Джолі-Пітт на Шайло Нувель Джолі.

Офіційних слухань щодо зміни назви не було — клопотання було задоволено згідно з офіційними документами суду. Минулого місяця Шайло опублікувала газетне оголошення про зміну імені, що є стандартним кроком до того, як суд схвалить зміну імені

У повідомленні також зазначено, що кожен, хто має заперечення проти петиції, повинен з’явитися до суду.

Джерело, близьке до цього питання, повідомило минулого місяця: "Шайло найняла власного адвоката й заплатила за нього сама, тому Енджі не знає і не може говорити про це. Але якщо ви запитуєте, чи пов’язано це з історією жорстокого поводження чи порушенням прав Шайло, так, це частина справи".

Нагадаємо, стало відомо, до кого поїхав на тлі сімейної драми Бред Пітт.

Анджеліна Джолі Бред Пітт закордонні зірки зіркова пара

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