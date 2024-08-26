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Учитель дочери Анджелины Джоли показал новый образ звездной девушки

26 августа 2024 08:37
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Учитель дочери Анджелины Джоли показал новый образ звездной девушки
Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

18-летняя Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, имеет талант к танцу. Ее хореограф Колани Маркс опубликовал видео, которое впоследствии удалил, на котором его ученица танцует под трек Capella Grey, Jaewon и Young MA, Fly S**t и демонстрирует новую прическу.

Об этом пишет Daily Mail.

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В своей постк он хвалил Шайло и удивлялся ее растущей уверенности.

 

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли. Фото: социальные сети

 

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли. Фото: социальные сети

 

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли. Фото: социальные сети

 

"Я смотрел это столько раз, и уверенность растет и укрепляется! Продолжай, Шайло, я так тобой горжусь", — говорит учитель.

Маркс также похвалил хореографа Дэвина Соломона.

"Она становится такой красивой! Я счастлив, что она продолжает тренироваться!", — прокомментировал Соломон.

В прошлом месяце Маркс рассказал, что он тренировал Шайло несколько лет и они познакомились, когда она посещала уроки в Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе.

Он сказал, что она посвятила себя попыткам понять его стиль танца и это все, над чем они работают. Они не обсуждают ее знаменитую семью, говоря, что их отношения "очень строго основаны на том, на чем мы сосредоточены, а именно на танцах".

"В тот момент я совсем забыл, кто она такая, потому что это не то, на чем мы сосредотачиваемся во время тренировок. Я хотел отдать ей должное за тот упорный труд и самоотверженность, которые она прилагает", — говорит танциник.

У Джоли и Питта также есть 23-летний Мэддокс, 19-летняя Захара, 20-летний Пакс и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее на этой неделе стало известно, что Шайло законно отказалась от фамилии отца.

Шайло, которая наняла и оплатила собственного адвоката, когда подала заявление об отказе от имени Питта в свой 18-й день рождения в мае, подала заявление на смену своему имени с Шайло Нувель Джоли-Питт на Шайло Нувель Джоли.

Официальных слушаний по смене фамилии не было — ходатайство было удовлетворено согласно официальным документам суда. В прошлом месяце Шайло опубликовала газетное объявление о смене имени, являющемся стандартным шагом до того, как суд вынесет решение.

В сообщении также указано, что каждый, кто возражает против петиции, должен явиться в суд.

Источник, близкий к этому вопросу, сообщил в прошлом месяце: "Шайло наняла собственного адвоката и заплатила за него сама, поэтому Энджи не знает и не может говорить об этом. Но если вы спрашиваете, связано ли это с историей жестокого обращения или нарушением прав Шайло, да, это часть дела".

Напомним, стало известно, к кому поехал на фоне семейной драмы Брэд Питт.

Анджелина Джоли Брэд Питт зарубежные звезды звездная пара

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