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Стало відомо, до кого з зірок поїхав втішатися Бред Пітт після сімейної драми

21 серпня 2024 07:33
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, до кого з зірок поїхав втішатися Бред Пітт після сімейної драми
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бред Пітт прилетів до Італії, щоб провести час зі своїм давнім другом Джорджем Клуні. Як повідомило джерело, 60-річний актор прибув на приватному літаку в Мілан, де його супроводжували в аеропорті охоронці.

Про це пише Daily Mail.

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Бред збирається провести час з Клуні на озері Комо, яке знаходиться всього в годині їзди на північ від Мілана. Джордж і його дружина-адвокат Амаль володіють віллою під назвою Villa Oleandra на озері Комо. Пітт також був сам, а не зі своєю набагато молодшою ​​дівчиною Інес де Рамон, керівником ювелірного магазину в Лос-Анджелесі.

 

Джордж і Амаль Клуні
Джордж і Амаль Клуні. Фото: Reuters

 

Бред був одягнений у повсякденний капелюх, темну куртку та джинси, коли він вийшов із аеропорту та сів у автомобіль Land Rover, який чекав, а Mercedes-Benz слідував за ним. Джорджа та Амаль бачили біля їхнього будинку на озері Комо під назвою Вілла Олеандра понад тиждень тому.

Джордж і Амаль одружилися у Венеції, Італія, у 2014 році. Минуло три роки, коли у 2017 році двоє стали батьками близнюків Олександра та Елли.

Джордж багато разів приймав Бреда на своїй віллі на озері Комо. Коли він був одружений з Дженніфер Еністон, вони залишалися там на кілька днів, обідаючи пастою та катаючись на моторному човні по озеру. На віллу в Комо Пітт також привозив свою другу дружину Анджеліну Джолі.

Цього року Бред і Джордж також працювали разом. Вони знімаються з Бредом у новому фільмі "Вовки".

Це сталося після того, як у дочка Пітта, Шайло Джолі юридично відмовилася від прізвища свого батька.

Шайло, яка найняла й оплатила власного адвоката, коли подала заяву про відмову від імені Пітта у свій 18-й день народження в травні, подала заяву на зміну свого імені з Шайло Нувель Джолі-Пітт на Шайло Нувель Джолі.

Офіційних слухань щодо цього не було — клопотання було задоволено в понеділок згідно з офіційними документами суду. Минулого місяця Шайло опублікувала газетне оголошення про зміну імені, що є стандартним кроком до того, як суд схвалить зміну імені.

У повідомленні також зазначено, що кожен, хто має заперечення проти петиції, повинен з’явитися до суду. Джерело, близьке до цього питання, повідомило минулого місяця: "Шайло найняла власного адвоката й заплатила за нього сама, тому Енджі не знає і не може говорити про це".

Анджеліна Джолі Бред Пітт закордонні зірки зірки

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