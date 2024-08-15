Бред Пітт та Джордж Клуні влаштували фотосесію на скандальній виноробні

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні. Фото: GQ

Бред Пітт вирішив влаштувати свою нову фотосесію для GQ із колегою Джорджем Клуні в Château Miraval у Корренсі, Франція — на тій самій виноробні вартістю 164 мільйони доларів, яка є предметом його трирічної судової тяганини з колишньою Анджеліною Джолі. 60-річна кінозірка та його 49-річна друга дружина разом придбали виноробню за 28,4 мільйона доларів у 2011 році, але він подав на неї до суду у 2021 році, після того, як вона без його згоди продала свою частку.

Про це пише Daily Mail.

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23 серпня виповнилося б 10 років весілля Бреда та Анджеліни, якби вони не подали на розлучення в 2016 році — лише через два роки після того, як одружилися в маєтку з 35 кімнатами, де є каплиця, рів, стародавні акведуки, ставок і фонтани. Середземноморський кипарис, що росте в Château Miraval, можна було побачити над Піттом, коли він позував норвезькому фотографу Сольве Сундсбо.

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні. Фото: GQ

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні у фотосесії. Фото: GQ

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні на тлі відомої виноробні. Фото: GQ

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні на обкладинці глянцю. Фото: GQ

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні у відомому журналі. Фото: GQ

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні. Фото: GQ

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні у відомому журналі. Фото: GQ

Актор Бред Пітт. Фото: GQ

Актор Джордж Клуні. Фото: GQ

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні у відомому журналі. Фото: GQ

Клуні також купив замок XVIII століття у Бріньолі, який розташований лише за дев’ять хвилин їзди, у 2021 році, але він "ніколи там не був".

Минулого місяця адвокат Анджеліни закликав Бреда відмовитися від позову проти Château Miraval, щоб вони могли "припинити сварку та нарешті вивести свою сім’ю на шлях до зцілення".

Колишнє подружжя, яке не підписало шлюбний договір, досі не врегулювало розлучення та домовленості про опіку над своїми єдиними неповнолітніми дітьми, 16-річними близнюками Вів’єн і Ноксом. П'ятеро з шести дітей Бреда та Анджеліни, включаючи його дочок Захару, Шайло і Вів'єн публічно відмовилися від прізвища Пітт.

Пітт вступив у фізичну сварку зі своїм сином Меддоксом на борту приватного літака у 2016 році. Його син Пакс назвав його "придурком світового класу" та "підлою людиною" в Instagram.

Пітт познайомився з Джолі на зйомках шпигунського фільму "Містер і місис Сміт" у 2004 році, що спонукало його розлучитися з Дженніфер Еністон у 2005 році.