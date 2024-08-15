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В саду, кровати и озере — Брэд Питт и Джордж Клуни устроили фотосессию на скандальной винодельне

15 августа 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Брэд Питт и Джордж Клуни устроили фотосессию на скандальной винодельни
Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни. Фото: GQ
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Брэд Питт решил устроить свою новую фотосессию для GQ с коллегой Джорджем Клуни в Château Miraval в Корренсе, Франция — на той же винодельне стоимостью 164 миллиона долларов, которая является предметом его трехлетней судебной тяжбы с бывшей Анджелиной Джоли. 60-летняя кинозвезда и его 49-летняя вторая супруга вместе приобрели винодельню за 28,4 миллиона долларов в 2011 году, но он подал на нее в суд в 2021 году после того, как она без его согласия продала свою долю.

Об этом пишет Daily Mail.

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23 августа исполнилось бы 10 лет со дня свадьбы Брэда и Анджелины, если бы они не подали на развод в 2016 году — всего через два года после того, как поженились в имении с 35 комнатами, где есть часовня, ров, древние акведуки, пруд и фонтаны. Средиземноморский кипарис, произрастающий в Château Miraval, можно было увидеть над Питтом, когда он позировал норвежскому фотографу Сольве Сундсбо.

 

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни
Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни. Фото: GQ

 

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни в фотосессии
Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни в фотосессии. Фото: GQ

 

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни на фоне известной винодельни
Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни на фоне известной винодельни. Фото: GQ

 

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни на обложке глянца
Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни на глянцевой обложке. Фото: GQ

 

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни в известном журнале
Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни в известном журнале. Фото: GQ

 

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни в известном журнале
Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни. Фото: GQ

 

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни
Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни в известном журнале. Фото: GQ

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт. Фото: GQ

 

Актер Джордж Клуни
Актер Джордж Клуни. Фото: GQ

 

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни в известном журнале
Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни в известном журнале. Фото: GQ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Клуни также купил замок XVIII века в Бриньоле, расположенный всего за девять минут езды, в 2021 году, но он "никогда там не был".

В прошлом месяце адвокат Анджелины призвал Брэда отказаться от иска против Château Miraval, чтобы они могли "прекратить тяжбу и наконец вывести свою семью на путь к исцелению".

Бывшие супруги, не подписавшие брачный договор, до сих пор не урегулировали развод и договоренности об опеке над своими единственными несовершеннолетними детьми, 16-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Пятеро из шести детей Брэда и Анджелины, включая его дочерей Захару, Шайло и Вивьен, публично отказались от фамилии Питт.

Питт вступил в физическую ссору со своим сыном Мэддоксом на борту частного самолета в 2016 году. Его сын Пакс назвал его "придурком мирового класса" и "подлым человеком" в Instagram.

Питт познакомился с Джоли на съемках шпионского фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, что побудило его расстаться с Дженнифер Энистон в 2005 году.

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