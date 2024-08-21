Стало известно, к кому из звезд уехал утешаться Брэд Питт после семейной драмы

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Брэд Питт прилетел в Италию, чтобы провести время со своим давним другом Джорджем Клуни. Как сообщил источник, 60-летний актер прибыл на частном самолете в Милан, где его сопровождали в аэропорту охранники.

Об этом пишет Daily Mail.

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Брэд собирается провести время с Клуни на озере Комо, которое находится всего в часе езды к северу от Милана. Джордж и его супруга-адвокат Амаль владеют виллой под названием Villa Oleandra на озере Комо. Питт также был сам, а не со своей гораздо младшей девушкой Инес де Рамон, руководителем ювелирного магазина в Лос-Анджелесе.

Джордж и Амаль Клуни. Фото: Reuters

Брэд был одет в шляпу, темную куртку и джинсы, когда он вышел из аэропорта и сел в автомобиль Land Rover, а Mercedes-Benz следовал за ним. Джорджа и Амаль видели у их дома на озере Комо более недели назад.

Джордж и Амаль поженились в Венеции, Италия, в 2014 году. Прошло три года, когда в 2017 году двое стали родителями близнецов Александра и Эллы.

Джордж много раз принимал Брэда на своей вилле на озере Комо. Когда он был женат на Дженнифер Энистон, они оставались там на несколько дней, обедая пастой и катаясь на моторной лодке по озеру. На виллу в Комо Питт также привозил свою вторую супругу Анджелину Джоли.

В этом году Брэд и Джордж тоже работали вместе. Они снимаются с Брэдом в новом фильме "Волки".

Это произошло после того, как дочь Питта, Шайло Джоли юридически отказалась от фамилии своего отца.

Шайло, которая наняла и оплатила собственного адвоката, когда подала заявление об отказе от имени Питта в свой 18-й день рождения в мае, подала заявление на смену своему имени с Шайло Нувель Джоли-Питт на Шайло Нувель Джоли.

Официальных слушаний по этому поводу не было — ходатайство было удовлетворено в понедельник согласно официальным документам суда. В прошлом месяце Шайло опубликовала газетное объявление об изменении имени, являющегося стандартным шагом до того, как суд одобрит смену имени.

В сообщении также указано, что каждый, кто возражает против петиции, должен явиться в суд. Источник, близкий к этому вопросу, сообщил в прошлом месяце: "Шайло наняла собственного адвоката и заплатила за него сама, поэтому Энджи не знает и не может говорить об этом" .