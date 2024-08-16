Бред Пітт після розлученн з Анджеліною Джолі хоче довести, що став кращою людиною

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Бред Пітт дуже переживає через сварку із сином Паксом, який нещодавно потрапив у серйозну аварію, і хоче з ним помиритися. За словами джерела, зараз Пітт все усвідомив і змінився: оскільки алкогольна залежність зруйнувала його стосунки з Анджеліною та дітьми, він залишається тверезим.

Про це пише In Touch Weekly.

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За словами джерела, попри сварку із сином, актор дуже пригнічений, що не може бути поруч із ним у такий момент. Відносини Пакса з названим батьком залишають бажати кращого. Загалом в акторів шестеро дітей, троє з яких всиновлені: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

"Для нього це як ніж у серці. Це найгірший жах Бреда — його син у кризі, але Бред нічого не може зробити, щоб йому допомогти. Це розриває його зсередини", — каже джерело.

Він зазначив, що Пітт намагався вийти із сином на зв'язок.

"Бред намагався зв'язатися з Паксом, але Пакс не відповідає на дзвінки. Все, що може зробити Бред, — це чекати й турбуватися на самоті. Він глибоко стурбований і вбитий горем", — говорить людина з оточення зірки.

Минулого року в мережі опублікували допис Пакса, який опублікував у соціальній мережі на День батька, коли йому було 16 років у 2020 році. У ньому Пакс називає названого батька "засранцем світового класу", який "перетворив його життя на пекло", "жахливою і зневаженою людиною", яка "примушує своїх дітей тремтіти від страху".

"Він змінився. Він хотів би, щоб Анджеліна і Пакс могли це побачити. Анджеліна, швидше за все, ніколи не змінить свою думку про Бреда, але він дуже хоче, щоб Пакс якось одумався. Бред не відмовиться від боротьби за свого сина", — розповів інсайдер.

В аварію Пакс потрапив наприкінці липня. 20-річний хлопець їхав на мотоциклі без шолома та врізався в автомобіль, отримавши серйозні травми. Свідки аварії навіть були певні, що Пакс загинув. Сам Пітт вважає винною Анджеліну, яка дозволила синові купити мотоцикл. На його думку, син не мав їздити на електромотоциклі без шолома та спеціального екіпірування. Актор нібито спочатку був проти купівлі такого транспортного засобу для Пакса, наполягаючи на придбанні автомобіля.

"Бред вважає, що Пакс не повинен їздити без шолома — він має бути в машині", — сказав інсайдер, натякаючи на те, що Анджеліна схвалила покупку електромотоцикла для сина.

Нагадаємо, що Бред Пітт важко переносить аварію всиновленого сина. А раніше ми писали, що Бред Пітт пропонував Анджеліні Джолі гроші за мовчання про домашнє насилля.