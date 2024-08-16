Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Брэд Питт хочет доказать Анджелине Джоли и сыну, что стал лучшим человеком arrow

Брэд Питт хочет доказать Анджелине Джоли и сыну, что стал лучшим человеком

16 августа 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли хочет доказать, что стал лучшим человеком
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Брэд Питт очень переживает из-за ссоры с сыном Паксом, недавно попавшим в серьезную аварию, и хочет с ним помириться. По словам источника, сейчас Питт все осознал и изменился: поскольку алкогольная зависимость разрушила его отношения с Анджелиной и детьми, он остается трезвым.

Об этом пишет In Touch Weekly.

Читайте также:

Брэд Питт хочет бороться за сына

По словам источника, несмотря на ссору с сыном, актер очень подавлен, что не может быть рядом с ним в такой момент. Отношения Пакса с приемным отцом оставляют желать лучшего. Всего у актеров шестеро детей, трое из которых приемные: 22-летний Меддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс, а трое биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

 

"Для него это как нож в сердце. Это самый большой кошмар Брэда — его сын в кризисе, но Брэд ничего не может сделать, чтобы ему помочь. Это разрывает его изнутри", — говорит источник.

Он отметил, что Питт пытался выйти с сыном на связь.

"Брэд пытался связаться с Паксом, но Пакс не отвечает на звонки. Все, что может сделать Брэд, — это ждать и беспокоиться в одиночестве. Он глубоко озабочен и убит горем", — говорит человек из окружения звезды.

В прошлом году в сети опубликовали пост Пакса, опубликованного в социальной сети в День отца, когда ему было 16 лет в 2020 году. В нем Пакс называет приемного отца "засранцем мирового класса", который "превратил его жизнь в ад", "ужасным и конченным человеком", который "заставляет своих детей дрожать от страха".

"Он изменился. Он хотел бы, чтобы Анджелина и Пакс могли это увидеть. Анджелина, скорее всего, никогда не изменит свое мнение о Брэде, но он очень хочет, чтобы Пакс как-то одумался. Брэд не откажется от борьбы за своего сына", — рассказал инсайдер.

В аварию Пакс попал в конце июля. 20-летний парень ехал на мотоцикле без шлема и врезался в автомобиль, получив серьезные травмы. Свидетели аварии даже были уверены, что Пакс погиб. Сам Питт считает виновной Анджелину, позволившую сыну купить мотоцикл. По его мнению, сын не должен был ездить на электромотоцикле без шлема и специальной экипировки. Актер якобы поначалу был против покупки такого транспортного средства для Пакса, настаивая на покупке автомобиля.

"Брэд считает, что Пакс не должен ездить без шлема — он должен быть в машине", — сказал инсайдер, намекая на то, что Анджелина одобрила покупку электромотоцикла для сына.

Напомним, что Брэд Питт тяжело переносит аварию усыновленного сына. А раньше мы писали, что Брэд Питт предлагал Анджелине Джоли деньги за молчание о домашнем насилии.

скандал Анджелина Джоли Брэд Питт зарубежные звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:36 Наступление в Курской области — ВСУ показали кадры первых часов операции

09:31 Магучих отдала призовые за Олимпиаду-2024 на реабилитацию военных — детали

09:24 Отключение света в Одессе сегодня — кому стоит достать повербанки

09:13 Наступление ВСУ распространилось на Белгородскую область — The Washington Post поделился деталями

09:11 Фонд госимущества проведет аукционы со стартовой ценой 1 грн — что в списке

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — курс валют на 16 августа

08:56 США хотят, чтобы ВСУ использовали дальнобойное оружие по Крыму, а не по Курской области

08:40 В ISW считают, что Россия предпочитает продвижение на Донеччине

08:30 Педагогам не дадут отсрочку без этих двух важных условий — новые нормы закона

08:26 У уклонистов будут конфисковывать авто — в каком случае это возможно

09:36 Наступление в Курской области — ВСУ показали кадры первых часов операции

09:31 Магучих отдала призовые за Олимпиаду-2024 на реабилитацию военных — детали

09:24 Отключение света в Одессе сегодня — кому стоит достать повербанки

09:13 Наступление ВСУ распространилось на Белгородскую область — The Washington Post поделился деталями

09:11 Фонд госимущества проведет аукционы со стартовой ценой 1 грн — что в списке

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — курс валют на 16 августа

08:56 США хотят, чтобы ВСУ использовали дальнобойное оружие по Крыму, а не по Курской области

08:40 В ISW считают, что Россия предпочитает продвижение на Донеччине

08:30 Педагогам не дадут отсрочку без этих двух важных условий — новые нормы закона

08:26 У уклонистов будут конфисковывать авто — в каком случае это возможно

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту