Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли хочет доказать, что стал лучшим человеком

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Брэд Питт очень переживает из-за ссоры с сыном Паксом, недавно попавшим в серьезную аварию, и хочет с ним помириться. По словам источника, сейчас Питт все осознал и изменился: поскольку алкогольная зависимость разрушила его отношения с Анджелиной и детьми, он остается трезвым.

Об этом пишет In Touch Weekly.

Читайте также:

Брэд Питт хочет бороться за сына

По словам источника, несмотря на ссору с сыном, актер очень подавлен, что не может быть рядом с ним в такой момент. Отношения Пакса с приемным отцом оставляют желать лучшего. Всего у актеров шестеро детей, трое из которых приемные: 22-летний Меддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс, а трое биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

"Для него это как нож в сердце. Это самый большой кошмар Брэда — его сын в кризисе, но Брэд ничего не может сделать, чтобы ему помочь. Это разрывает его изнутри", — говорит источник.

Он отметил, что Питт пытался выйти с сыном на связь.

"Брэд пытался связаться с Паксом, но Пакс не отвечает на звонки. Все, что может сделать Брэд, — это ждать и беспокоиться в одиночестве. Он глубоко озабочен и убит горем", — говорит человек из окружения звезды.

В прошлом году в сети опубликовали пост Пакса, опубликованного в социальной сети в День отца, когда ему было 16 лет в 2020 году. В нем Пакс называет приемного отца "засранцем мирового класса", который "превратил его жизнь в ад", "ужасным и конченным человеком", который "заставляет своих детей дрожать от страха".

"Он изменился. Он хотел бы, чтобы Анджелина и Пакс могли это увидеть. Анджелина, скорее всего, никогда не изменит свое мнение о Брэде, но он очень хочет, чтобы Пакс как-то одумался. Брэд не откажется от борьбы за своего сына", — рассказал инсайдер.

В аварию Пакс попал в конце июля. 20-летний парень ехал на мотоцикле без шлема и врезался в автомобиль, получив серьезные травмы. Свидетели аварии даже были уверены, что Пакс погиб. Сам Питт считает виновной Анджелину, позволившую сыну купить мотоцикл. По его мнению, сын не должен был ездить на электромотоцикле без шлема и специальной экипировки. Актер якобы поначалу был против покупки такого транспортного средства для Пакса, настаивая на покупке автомобиля.

"Брэд считает, что Пакс не должен ездить без шлема — он должен быть в машине", — сказал инсайдер, намекая на то, что Анджелина одобрила покупку электромотоцикла для сына.

Напомним, что Брэд Питт тяжело переносит аварию усыновленного сына. А раньше мы писали, что Брэд Питт предлагал Анджелине Джоли деньги за молчание о домашнем насилии.