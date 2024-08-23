Донька Бреда Пітта розбила йому серце своїм жорстким рішенням

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Актор Бред Пітт сподівається відновити стосунки зі своїми дітьми, незважаючи на те, що його дочка Шайло відмовилася від його прізвища.

Про це пише видання Daily Mail.

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Рішення дочки не стало для 60-річного актора сюрпризом.

"Він знав, що це станеться, і зараз він нічого не може з цим вдіяти. Це сумно, але для нього напружені стосунки з дітьми тепер норма", — говорить джерело.

При цьому Пітт завжди готовий прийти на допомогу своїм дітям, якщо їм щось буде потрібно.

"Він поважає рішення Шайло. Він любить її, і що б не трапилося, він завжди на відстані телефонного дзвінка. Він буде поруч із Шайло і будь-яким зі своїх дітей, коли б їм це не знадобилося, без жодних питань. Але їм вирішувати, який крок зробити далі", — розповів інсайдер.

Раніше актор не міг зв'язатися зі своїм сином Паксом, який опинився у лікарні після серйозної аварії на мотоциклі. Кілька років тому Пакс називав його "засранцем світового масштабу". Що стосується Шайло, то вона, за словами інсайдерів, вирішила відмовитися від прізвища свого батька, 60-річного Бреда Пітта, через "болючі події", які сталися в її житті. Також раніше від прізвища Пітта відмовилася його прийомна дочка Захара та біологічна дочка Вів'єн.

Всього у Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні. 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.