Донька Бреда Пітта розбила йому серце своїм жорстким рішенням
Актор Бред Пітт сподівається відновити стосунки зі своїми дітьми, незважаючи на те, що його дочка Шайло відмовилася від його прізвища.
Про це пише видання Daily Mail.
Бред Пітт відреагував на зміну прізвища доньки
Рішення дочки не стало для 60-річного актора сюрпризом.
"Він знав, що це станеться, і зараз він нічого не може з цим вдіяти. Це сумно, але для нього напружені стосунки з дітьми тепер норма", — говорить джерело.
При цьому Пітт завжди готовий прийти на допомогу своїм дітям, якщо їм щось буде потрібно.
"Він поважає рішення Шайло. Він любить її, і що б не трапилося, він завжди на відстані телефонного дзвінка. Він буде поруч із Шайло і будь-яким зі своїх дітей, коли б їм це не знадобилося, без жодних питань. Але їм вирішувати, який крок зробити далі", — розповів інсайдер.
Раніше актор не міг зв'язатися зі своїм сином Паксом, який опинився у лікарні після серйозної аварії на мотоциклі. Кілька років тому Пакс називав його "засранцем світового масштабу". Що стосується Шайло, то вона, за словами інсайдерів, вирішила відмовитися від прізвища свого батька, 60-річного Бреда Пітта, через "болючі події", які сталися в її житті. Також раніше від прізвища Пітта відмовилася його прийомна дочка Захара та біологічна дочка Вів'єн.
Всього у Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні. 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.
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