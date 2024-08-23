Дочь Брэда Питта разбила ему сердце своим жестким решением
Актер Брэд Питт надеется возобновить отношения со своими детьми, несмотря на то, что его дочь Шайло отказалась от его фамилии.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Брэд Питт отреагировал на смену фамилии дочери
Решение дочери не стало для 60-летнего актера сюрпризом.
"Он знал, что это произойдет, и сейчас он ничего не может с этим сделать. Это грустно, но для него напряженные отношения с детьми теперь норма", — говорит источник.
При этом Питт всегда готов прийти на помощь своим детям, если им что-нибудь будет нужно.
"Он уважает решение Шайло. Он любит ее, и что бы ни случилось, он всегда на расстоянии телефонного звонка. Он будет рядом с Шайло и любым из своих детей, если бы им это не понадобилось, без всяких вопросов. Но им решать, какой шаг сделать дальше", — рассказал инсайдер.
Ранее актер не мог связаться со своим сыном Паксом, оказавшимся в больнице после серьезной аварии на мотоцикле. Несколько лет назад Пакс называл его "засранцем мирового масштаба". Что касается Шайло, то она, по словам инсайдеров, решила отказаться от фамилии своего отца, 60-летнего Брэда Питта, из-за "болезненных событий", которые произошли в ее жизни. Также раньше от фамилии Питта отказалась его приемная дочь Захара и биологическая дочь Вивьен.
Всего у Питта и Джоли шесть детей, трое из которых приемные. 22-летний Меддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс, а трое — биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.
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