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Дочь Брэда Питта разбила ему сердце своим жестким решением

23 августа 2024 07:53
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дочь Брэда Питта разбила ему сердце своим жестким решением
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актер Брэд Питт надеется возобновить отношения со своими детьми, несмотря на то, что его дочь Шайло отказалась от его фамилии.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Решение дочери не стало для 60-летнего актера сюрпризом.

 

 

"Он знал, что это произойдет, и сейчас он ничего не может с этим сделать. Это грустно, но для него напряженные отношения с детьми теперь норма", — говорит источник.

При этом Питт всегда готов прийти на помощь своим детям, если им что-нибудь будет нужно.

"Он уважает решение Шайло. Он любит ее, и что бы ни случилось, он всегда на расстоянии телефонного звонка. Он будет рядом с Шайло и любым из своих детей, если бы им это не понадобилось, без всяких вопросов. Но им решать, какой шаг сделать дальше", — рассказал инсайдер.

Ранее актер не мог связаться со своим сыном Паксом, оказавшимся в больнице после серьезной аварии на мотоцикле. Несколько лет назад Пакс называл его "засранцем мирового масштаба". Что касается Шайло, то она, по словам инсайдеров, решила отказаться от фамилии своего отца, 60-летнего Брэда Питта, из-за "болезненных событий", которые произошли в ее жизни. Также раньше от фамилии Питта отказалась его приемная дочь Захара и биологическая дочь Вивьен.

Всего у Питта и Джоли шесть детей, трое из которых приемные. 22-летний Меддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс, а трое — биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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