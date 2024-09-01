Анджеліна Джолі розповіла, яку рису свого характеру ніколи не показує іншим

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі зіграла багато суворих персонажів на великому екрані, наприклад Лару Крофт у "Розкрадачці гробниць" і Евелін Солт у "Солі". Але в реальному житті 49-річна актриса, лауреат Оскара, насправді м’яка, сказала вона під час Венеціанського кінофестивалю.

Про це пише Daily Mail.

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На запитання журналіста, як вона пов’язана з оперною співачкою Марією Каллас, яку Джолі грає в новому фільмі Netflix під назвою "Марія", вона пояснила.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

"Я думаю, що те, як я схожа на неї, може здивувати — це, мабуть, надзвичайно м’яка частина її характеру. І у неї не було можливості бути такою м’якою, якою вона була насправді, і такою ж емоційно відкритою", — говорить знаменитість.

Джолі натякнула, що завдяки величезній славі вона приховала свою ніжність.

Це сталося після того, як Джолі заплакала, коли отримала восьмихвилинні овації за свій фільм "Марія".

Джолі також сказала під час своєї дискусії, що вона дуже багато працювала, щоб зіграти роль Каллас у фільмі. Вона сказала, що витратила майже сім місяців на тренування свого голосу, щоб співати оперу, тому що не хотіла "розчаровувати" шанувальників Марії.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі отримає почесну премію. А раніше стало відомо, що Анджеліна Джолі не зустрічається із відомим репером.