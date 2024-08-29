Анджеліна Джолі отримає почесну премію

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі збирається отримати нагороду TIFF Tribute Award на цьогорічному кінофестивалі в Торонто. 49-річна володарка премії "Оскар" буде нагороджена в готелі Fairmont Royal York у неділю, 8 вересня, одночасно зі світовою прем’єрою її останнього режисерського проекту "Без крові".

Про це пише Daily Mail.

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Нагорода TIFF Tribute Award in Impact Media, яку раніше присуджували режисерам, таким як Педро Альмодовар, вшановує людей, які мають соціальний вплив на кіно.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Емі Адамс, Кейт Бланшетт і Девід Кроненберг також будуть відзначені на гала-церемі TIFF 2024, а Сандра О буде почесною головою.

"Анджеліна Джолі — багатогранний талант, який десятиліттями розважав публіку, постійно використовуючи свою платформу для захисту важливих справ. Ця нагорода відзначає її виняткові досягнення у кіновиробництві та її непохитну відданість позитивним змінам, що зміцнює її статус справжньої гуманітарної та глобальної сили, з якою слід рахуватися", — сказав генеральний директор TIFF Камерон Бейлі.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Ця новина послідувала за нещодавнім зверненням батька Анджеліни Джолі Джона Войта, який закликав її колишнього Бреда Пітта вирішити їхню тривалу восьмирічну боротьбу за розлучення заради їхніх дітей.

85-річний актор сказав Fox News Digital, що він хотів би, щоб пара "знайшла спосіб помиритися" — лише через кілька днів після того, як донька Пітта Шайло офіційно відмовилася від прізвища батька.