Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Анджеліна Джолі отримає почесну премію arrow

Анджеліна Джолі отримає почесну премію

29 серпня 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Анджеліна Джолі отримає почесну премію
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджеліна Джолі збирається отримати нагороду TIFF Tribute Award на цьогорічному кінофестивалі в Торонто. 49-річна володарка премії "Оскар" буде нагороджена в готелі Fairmont Royal York у неділю, 8 вересня, одночасно зі світовою прем’єрою її останнього режисерського проекту "Без крові".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Анджеліна Джолі отримає нагороду за вплив у кіно

Нагорода TIFF Tribute Award in Impact Media, яку раніше присуджували режисерам, таким як Педро Альмодовар, вшановує людей, які мають соціальний вплив на кіно.

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

 

Емі Адамс, Кейт Бланшетт і Девід Кроненберг також будуть відзначені на гала-церемі TIFF 2024, а Сандра О буде почесною головою.

"Анджеліна Джолі — багатогранний талант, який десятиліттями розважав публіку, постійно використовуючи свою платформу для захисту важливих справ. Ця нагорода відзначає її виняткові досягнення у кіновиробництві та її непохитну відданість позитивним змінам, що зміцнює її статус справжньої гуманітарної та глобальної сили, з якою слід рахуватися", — сказав генеральний директор TIFF Камерон Бейлі.

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

 

Ця новина послідувала за нещодавнім зверненням батька Анджеліни Джолі Джона Войта, який закликав її колишнього Бреда Пітта вирішити їхню тривалу восьмирічну боротьбу за розлучення заради їхніх дітей.

85-річний актор сказав Fox News Digital, що він хотів би, щоб пара "знайшла спосіб помиритися" — лише через кілька днів після того, як донька Пітта Шайло офіційно відмовилася від прізвища батька.

Анджеліна Джолі Бред Пітт закордонні зірки зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:10 Визначились усі учасники Ліги чемпіонів та їх кошики посіву

09:00 Подоляк назвав кількість платників податків для утримування одного військового

09:00 Захисники вдарили по групі окупантів поблизу Новогродівки на Донеччині — відео

08:41 Частині українців допоможуть з житлом — деталі проєкту Мінсоцполітики

08:37 Подоляк назвав кількість українців, які виїхали за кордон, та як їх планують повертати додому

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

08:33 Нічна атака дронів на Київ — тривога в столиці тривала понад п'ять годин

08:19 Сирський звернувся до українців у 10-ту річницю боїв за Іловайськ

08:08 На Черкащині через падіння уламків дрона виникла пожежа — в ОВА повідомили деталі

Оновлено

08:07 На Київщині пролунали вибухи

08:07 На Полтавщині посадять у в'язницю сімейного лікаря, який пройшов ВЛК — що сталось

09:10 Визначились усі учасники Ліги чемпіонів та їх кошики посіву

09:00 Подоляк назвав кількість платників податків для утримування одного військового

09:00 Захисники вдарили по групі окупантів поблизу Новогродівки на Донеччині — відео

08:41 Частині українців допоможуть з житлом — деталі проєкту Мінсоцполітики

08:37 Подоляк назвав кількість українців, які виїхали за кордон, та як їх планують повертати додому

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

08:33 Нічна атака дронів на Київ — тривога в столиці тривала понад п'ять годин

08:19 Сирський звернувся до українців у 10-ту річницю боїв за Іловайськ

08:08 На Черкащині через падіння уламків дрона виникла пожежа — в ОВА повідомили деталі

Оновлено

08:07 На Київщині пролунали вибухи

08:07 На Полтавщині посадять у в'язницю сімейного лікаря, який пройшов ВЛК — що сталось

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації