Анджеліна Джолі отримає почесну премію
Анджеліна Джолі збирається отримати нагороду TIFF Tribute Award на цьогорічному кінофестивалі в Торонто. 49-річна володарка премії "Оскар" буде нагороджена в готелі Fairmont Royal York у неділю, 8 вересня, одночасно зі світовою прем’єрою її останнього режисерського проекту "Без крові".
Про це пише Daily Mail.
Анджеліна Джолі отримає нагороду за вплив у кіно
Нагорода TIFF Tribute Award in Impact Media, яку раніше присуджували режисерам, таким як Педро Альмодовар, вшановує людей, які мають соціальний вплив на кіно.
Емі Адамс, Кейт Бланшетт і Девід Кроненберг також будуть відзначені на гала-церемі TIFF 2024, а Сандра О буде почесною головою.
"Анджеліна Джолі — багатогранний талант, який десятиліттями розважав публіку, постійно використовуючи свою платформу для захисту важливих справ. Ця нагорода відзначає її виняткові досягнення у кіновиробництві та її непохитну відданість позитивним змінам, що зміцнює її статус справжньої гуманітарної та глобальної сили, з якою слід рахуватися", — сказав генеральний директор TIFF Камерон Бейлі.
Ця новина послідувала за нещодавнім зверненням батька Анджеліни Джолі Джона Войта, який закликав її колишнього Бреда Пітта вирішити їхню тривалу восьмирічну боротьбу за розлучення заради їхніх дітей.
85-річний актор сказав Fox News Digital, що він хотів би, щоб пара "знайшла спосіб помиритися" — лише через кілька днів після того, як донька Пітта Шайло офіційно відмовилася від прізвища батька.
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