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Батько Анджеліни Джолі жорстко висловився на адресу Бреда Пітта

24 серпня 2024 07:41
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Розлучення Анджеліни Джолі. Батько Анджеліни Джолі жорстко висловився на адресу Бреда Пітта
Актор Джон Войт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Батько Анджеліни Джолі Джон Войт попросив її колишнього Бреда Пітта припинити їхню восьмирічну "безглузду" війну за розлучення заради їхніх дітей. 85-річний Войт, який минулого місяця різко критикував політичні погляди Джолі, сказав, що він хотів би, щоб пара могла "знайти спосіб помиритися", лише через кілька днів після того, як дочка Пітта Шайло офіційно відмовилася прізвища знаменитого батька.

Про це пише Daily Mail.

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Пітт і Джолі почали публічно зустрічатися незабаром після того, як він і його тодішня дружина Дженніфер Еністон оголосили про розлучення в 2005 році. Зірки "Містер і місіс Сміт" роками залишалися неодруженими, незважаючи на те, що у них було багато усиновлених і біологічних дітей, але вони заручилися в 2012 році і, нарешті, одружилися в 2014 році. Однак у 2016 році актриса Малефісенти подала на розлучення.

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

 

"Знаєте, я думаю, що дітям потрібна певна стабільність. Я люблю дітей, і я люблю свою дочку. І я хочу, щоб Бред зробив те, що він повинен зробити. Припиніть цю нісенітницю", — заявив Джон Войт.

Він додав, що "не так багато розмовляє зі своїми онуками, як йому хотілося б".

 

Актор Бред Пітт
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

 

Пітт і Джолі мають шестеро дітей і розлучилися в 2016 році, але їхнє розлучення, включно з боротьбою за виноградник, не припиняються.

Окремий інсайдер сказав: "У них обох були проблеми один з одним. З часом відмінності наростали. Дуже сумно не тільки дітям, але й батькам. Розлучення, особливо таке резонансне, може бути важким для всієї родини. Їм обом це байдуже. Вони обоє піклуються про дітей".

Зараз Пітт зустрічається з 35-річною Інес де Рамон.

Нагадаємо, Бред Пітт і Джордж Клуні взяли участь глянцевій фотосесії.

Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркове розлучення закордонні зірки

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