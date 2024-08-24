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Отец Анджелины Джоли жестко высказался в адрес Брэда Питта

24 августа 2024 07:41
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Развод Анджелины Джоли. Отец Анджелины Джоли жестко высказался по адресу Брэда Питта
Актер Джон Войт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Отец Анджелины Джоли Джон Войт попросил ее бывшего Брэда Питта прекратить их восьмилетнюю "бессмысленную" войну за развод ради их детей. 85-летний Войт, в прошлом месяце резко критиковавший политические взгляды Джоли, сказал, что он хотел бы, чтобы пара могла "найти способ помириться", лишь спустя несколько дней после того, как дочь Питта Шайло официально отказалась фамилии знаменитого отца.

Об этом пишет Daily Mail.

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Питт и Джоли начали публично встречаться вскоре после того, как он и его тогдашняя супруга Дженнифер Энистон объявили о разводе в 2005 году. Звезды "Мистер и миссис Смит" годами оставались не женатыми, несмотря на то, что у них было много усыновленных и биологических детей, они обручились в 2012 году и, наконец, женились в 2014 году. Однако в 2016 году актриса Малефиссенты подала на развод.

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

 

"Знаете, я думаю, что детям нужна определенная стабильность. Я люблю детей, и я люблю свою дочь. И я хочу, чтобы Брэд сделал то, что он должен сделать. Прекратить этот нонсенс", — заявил Джон Войт.

Он добавил, что "не так много разговаривает со своими внуками, как ему хотелось бы".

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

 

Питт и Джоли имеют шестерых детей и развелись в 2016 году, но их развод, включая борьбу за виноградник, не прекращается.

Инсайдер сообщил: "У них обоих были проблемы друг с другом. Со временем отличия нарастали. Очень грустно не только детям, но и родителям. Развод, особенно такой резонансный, может быть трудным для всей семьи. Им обоим это безразлично. Они оба заботятся о детях".

Сейчас Питт встречается с 35-летней Инес де Рамон.

Напомним, Брэд Питт и Джордж Клуни приняли участие в глянцевой фотосессии.

Анджелина Джоли Брэд Питт Звездный развод зарубежные звезды

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