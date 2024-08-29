Анджелина Джоли получит почетную премию

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Анджелина Джоли собирается получить награду TIFF Tribute Award на кинофестивале в Торонто. 49-летняя обладательница премии "Оскар" будет награждена в отеле Fairmont Royal York в воскресенье, 8 сентября, одновременно с мировой премьерой ее последнего режиссерского проекта "Без крови".

Об этом пишет Daily Mail.

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Награда TIFF Tribute Award in Impact Media, ранее присуждаемая режиссерам, таким как Педро Альмодовар, отмечает людей, имеющих социальное влияние на кино.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Эми Адамс, Кейт Бланшетт и Дэвид Кроненберг также будут отмечены на гала-церемонии TIFF 2024 года, а Сандра О будет почетной главой.

''Анджелина Джоли — многогранный талант, который десятилетиями развлекал публику, постоянно используя свою платформу для защиты важных дел. Эта награда отмечает ее исключительные достижения в кинопроизводстве и ее непреклонную преданность положительным изменениям, что укрепляет ее статус настоящей гуманитарной и глобальной силы, с которой следует считаться", — сказал генеральный директор TIFF Камерон Бейли.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Эта новость последовала за недавним обращением отца Анджелины Джоли Джона Войта, призвавшего ее бывшего Брэда Питта решить их продолжающуюся восьмилетнюю борьбу ради их детей.

85-летний актер сказал Fox News Digital, что он хотел бы, чтобы пара "нашла способ помириться" — всего через несколько дней после того, как дочь Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца.