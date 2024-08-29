Анджелина Джоли получит почетную премию
Анджелина Джоли собирается получить награду TIFF Tribute Award на кинофестивале в Торонто. 49-летняя обладательница премии "Оскар" будет награждена в отеле Fairmont Royal York в воскресенье, 8 сентября, одновременно с мировой премьерой ее последнего режиссерского проекта "Без крови".
Об этом пишет Daily Mail.
Анджелина Джоли получит награду за влияние в кино
Награда TIFF Tribute Award in Impact Media, ранее присуждаемая режиссерам, таким как Педро Альмодовар, отмечает людей, имеющих социальное влияние на кино.
Эми Адамс, Кейт Бланшетт и Дэвид Кроненберг также будут отмечены на гала-церемонии TIFF 2024 года, а Сандра О будет почетной главой.
''Анджелина Джоли — многогранный талант, который десятилетиями развлекал публику, постоянно используя свою платформу для защиты важных дел. Эта награда отмечает ее исключительные достижения в кинопроизводстве и ее непреклонную преданность положительным изменениям, что укрепляет ее статус настоящей гуманитарной и глобальной силы, с которой следует считаться", — сказал генеральный директор TIFF Камерон Бейли.
Эта новость последовала за недавним обращением отца Анджелины Джоли Джона Войта, призвавшего ее бывшего Брэда Питта решить их продолжающуюся восьмилетнюю борьбу ради их детей.
85-летний актер сказал Fox News Digital, что он хотел бы, чтобы пара "нашла способ помириться" — всего через несколько дней после того, как дочь Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца.
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