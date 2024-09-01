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Анджелина Джоли рассказала, какую черту своего характера никогда не показывает другим

1 сентября 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Анджелина Джоли рассказала, какую черту своего характера никогда не показывает другим
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджелина Джоли сыграла много жестких персонажей на большом экране, например Лару Крофт в "Расхитительнице гробниц" и Эвелин Солт в "Солт". Но в реальной жизни 49-летняя актриса, лауреат Оскара, по-настоящему мягкая, сказала она во время Венецианского кинофестиваля.

Об этом пишет Daily Mail.

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На вопрос журналиста, как она связана с оперной певицей Марией Каллас, которую Джоли играет в новом фильме Netflix под названием "Мария", она объяснила.

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

 

"Я думаю, что то, как я похожа на нее, может быть многие удивятся, это, пожалуй, чрезвычайно мягкая часть ее характера. И у нее не было возможности быть такой мягкой, какой она была на самом деле, и столь же эмоционально открытой", — говорит знаменитость.

Джоли намекнула, что благодаря огромной славе она скрыла свою нежность.

Это произошло после того, как Джоли заплакала, когда получила восьмиминутные овации за свой фильм "Мария".

Джоли также сказала во время своей дискуссии, что она много работала, чтобы сыграть роль Каллас в фильме. Она сказала, что потратила почти семь месяцев на тренировку своего голоса, чтобы петь оперу, потому что не хотела "разочаровывать" поклонников Марии.

Напомним, Анджелина Джоли получит почетную премию. А ранее стало известно, что Анджелина Джоли не встречается с известным рэпером.

Анджелина Джоли Венецианский кинофестиваль зарубежные звезды звезды

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