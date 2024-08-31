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Друзі Анджеліни Джолі прокоментували чутки про її роман з відомим репером

31 серпня 2024 06:32
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Друзі Анджеліни Джолі прокоментували чутки про її роман з відомим репером
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджеліна Джолі не зустрічається з репером Akala, у відносинах з яким її раніше запідозрили після того, як вони разом з'явилися у Венеції. У репера є кохана, з якою Джолі давно товаришує.

Про це пише People.

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За його словами, їх поєднують спільні інтереси, тому вони досить часто спілкуються.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @thejoliechronicles

 

"Вона та Акала не зустрічаються. Вона товаришує з ним і його партнеркою Шанель, яка також була там. Вони поділяють ту саму пристрасть — боротьбу з соціальними та гуманітарними проблемами. За ці роки вони працювали над кількома спільними проектами, присвяченими такій проблемі прав людини. Енджі дуже добре відгукується про нього", — говорить джерело.

Тим часом на Венеціанському фестивалі буде присутній і колишній чоловік Джолі Бред Пітт. Однак експодружжя не зустрінеться, щоб цього уникнути, організатори склали розклад таким чином, щоб актори не співпали за часом. Джолі залишила Венецію у четвер, тоді як Пітт прибуде на фестиваль лише у суботу.

Пітт та Джолі через багато років після розлучення продовжують вирішувати суперечки. Конфлікт колишнього подружжя погано відбивається на дітях пари, вони не спілкуються з батьком і навіть відмовляються від його прізвища. Пітта це дуже засмучує, і він зазначає, що готовий завжди підтримати їх, якщо вони захочуть спілкуватися з ним.

У Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні Нокс та Вів'єн.

Анджеліна Джолі Венеційський кінофестиваль закордонні зірки зірки

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