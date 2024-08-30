Анджеліну Джолі запідозрили у романі з відомим репером

Актокра Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліну Джолі помітили на Венеціанському кінофестивалі разом із імовірним новим бойфрендом — 40-річним британським репером Akala. Папараці сфотографували їх, коли разом залишали готель.

Пор це пише Daily Mail.

Читайте також:

Анджеліна Джолі опинилася у центрі чуток про роман з репером

На Джолі була вечірня сукня Tom Ford гірчичного кольору. Нещодавно 48-річна актриса підписала з брендом контракт і тепер представляє його нову лінійку помад.

Akala — його справжнє ім'я — Кінгслі Джеймс Маклін Дейлі, не лише реп-виконавець, а й журналіст та активіст. Інсайдери розповідали, що він познайомився з акторкою та її дочками Шайло та Захарою на Ямайці у травні 2023 року, коли там проходив літературний фестиваль Calabash.

З того часу, як писали в пресі, він "дуже про них дбав". Через кілька місяців їх помітили в Мілані.

"Я думаю, що більша частина її потягу до Акале крім фізичного полягає в тому, що вона бачить, як він спілкується з її дітьми, тому що це так важливо для неї. Їх поєднує інтерес до активізму і спільна пристрасть до подорожей та знайомства з різними культурами", — заявляло джерело.

У Венеції Анджеліна Джолі представить на кінофестивалі фільм "Марія" режисера Пабло Ларраїна. Картина розповідає про життя оперної співачки Марії Каллас, а Джолі зіграла у ній головну роль.

Нагадаємо, батько Анджеліни Джолі прокоментував її скандальне розлучення. А раніше ми писали, що Анджеліну Джолі вперше побчили після аварії, в яку потрапив її син.