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Анджелину Джоли заподозрили в романе с известным рэпером

30 августа 2024 09:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Анджелину Джоли заподозрили в романе с известным рэпером
Актокра Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджелину Джоли заметили на Венецианском кинофестивале вместе с вероятным новым бойфрендом — 40-летним британским рэпером Akala. Папарацци сфотографировали их, когда они покидали гостинницу.

Об этом пишет Daily Mail.

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На Джоли было вечернее платье Tom Ford горчичного цвета. Недавно 48-летняя актриса подписала с брендом контракт и теперь представляет его новую линейку помад.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @thejoliechronicles

 

Akala — его настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дэйли, не только рэп-исполнитель, но и журналист и активист. Инсайдеры рассказывали, что он познакомился с актрисой и ее дочерями Шайло и Захарой на Ямайке в мае 2023 года, когда там проходил литературный фестиваль Calabash.

С тех пор как писали в прессе, он "очень о них заботился". Через несколько месяцев они были замечены в Милане.

"Я думаю, что большая часть ее влечения к Акале помимо физического состоит в том, что она видит, как он общается с ее детьми, потому что это так важно для нее. Их объединяет интерес к активизму и общая страсть к путешествиям и знакомству с разными культурами", — заявлял источник.

В Венеции Анджелина Джоли представит на кинофестивале фильм "Мария" режиссера Пабло Ларраина. Картина повествует о жизни оперной певицы Марии Каллас, а Джоли сыграла в ней главную роль. Перед поездкой в Венецию Джоли сменила имидж.

Напомним, отец Анджелины Джоли прокомментировал ее скандальный развод. А раньше мы писали, что Анджелину Джоли впервые заметили после аварии, в которую попал ее сын.

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