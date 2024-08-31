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Друзья Анджелины Джоли прокомментировали слухи о ее романе с известным рэпером

31 августа 2024 06:32
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Друзья Анджелины Джоли прокомментировали слухи о ее романе с известным рэпером
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджелина Джоли не встречается с рэпером Akala, в отношениях с которым ее раньше заподозрили после того, как они вместе появились в Венеции. У рэпера есть любимая, с которой Джоли давно дружит.

Об этом пишет People.

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По его словам, их объединяют общие интересы, поэтому они достаточно часто общаются.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @thejoliechronicles

 

"Она и Акала не встречаются. Она дружит с ним и его партнершей Шанель, которая также была там. Они разделяют ту же страсть — борьбу с социальными и гуманитарными проблемами. За эти годы они работали над несколькими совместными проектами, посвященными проблеме прав человека. Энджи очень хорошо отзывается о нем", — говорит источник.

Тем временем на Венецианском фестивале будет присутствовать и бывший супруг Джоли Брэд Питт. Однако экс-супруги не встретятся, чтобы этого избежать, организаторы составили расписание таким образом, чтобы актеры не совпали по времени. Джоли покинула Венецию в четверг, тогда как Питт прибудет на фестиваль только в субботу.

Питт и Джоли спустя много лет после развода продолжают разрешать споры. Конфликт бывших супругов плохо отражается на детях пары, они не общаются с отцом и даже отказываются от его фамилии. Питта очень огорчает, и он отмечает, что готов всегда поддержать их, если они захотят общаться с ним.

У Питта и Джоли шесть детей, трое из которых приемные: 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс , а трое — биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние Нокс и Вивьен.

Анджелина Джоли Венецианский кинофестиваль зарубежные звезды звезды

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