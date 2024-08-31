На Венеційському кінофестивалі "розвели" Бреда Пітта та Анджеліну Джолі

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

У Венеції стартував 81 міжнародний кінофестиваль. Анджеліна Джолі у новому образі вже прилетіла до Італії, але її ексчоловік Бред Пітт з'явиться пізніше.

Про це пише Vanity Fair.

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Організатори фестивалю склали для акторів спеціальний розклад, за яким вони не побачаться один з одним. Художній директор Венеціанського кінофестивалю Альберто Барбера в інтерв'ю зізнався, що організатори врахували напружені стосунки колишнього подружжя і зробили все можливе, щоб вони не перетнулися один з одним.

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

"Анджеліна приїде в перший день, у четвер, 29 серпня, і відразу після цього поїде з режисером "Марії" Пабло Ларраїном на Теллуридський кінофестиваль у Колорадо. А Бред прибуде до Венеції лише в суботу. Вони ніяк не зможуть перетнутися на Лідо", — розповів Барбера.

Директор зазначає, що зірки фільму "Містер і місіс Сміт", на зйомках якого розпочався їхній роман, не просили про зміни у показах та розкладі, але організатори "були досить мудрі, щоб самим все зрозуміти".

На фестивалі у Венеції Анджеліна представила картину "Марія Каллас", у якій зіграла головну роль, а Бред везе фільм "Самотні вовки", де знявся в компанії Джорджа Клуні.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт були одружені з 2014 по 2019 рік. Після їхнього розлучення основним предметом судових розглядів залишається виноробня Chateau Miraval. У акторів шестеро дітей, троє з яких прийомні: 19-річна Захара, 22-річний Меддокс та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн. Усі дочки Пітта відмовилися від його прізвища.