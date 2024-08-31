На Венеційському кінофестивалі "розвели" Бреда Пітта та Анджеліну Джолі
У Венеції стартував 81 міжнародний кінофестиваль. Анджеліна Джолі у новому образі вже прилетіла до Італії, але її ексчоловік Бред Пітт з'явиться пізніше.
Про це пише Vanity Fair.
Анджеліна Джолі не зустріне Бреда Пітта
Організатори фестивалю склали для акторів спеціальний розклад, за яким вони не побачаться один з одним. Художній директор Венеціанського кінофестивалю Альберто Барбера в інтерв'ю зізнався, що організатори врахували напружені стосунки колишнього подружжя і зробили все можливе, щоб вони не перетнулися один з одним.
"Анджеліна приїде в перший день, у четвер, 29 серпня, і відразу після цього поїде з режисером "Марії" Пабло Ларраїном на Теллуридський кінофестиваль у Колорадо. А Бред прибуде до Венеції лише в суботу. Вони ніяк не зможуть перетнутися на Лідо", — розповів Барбера.
Директор зазначає, що зірки фільму "Містер і місіс Сміт", на зйомках якого розпочався їхній роман, не просили про зміни у показах та розкладі, але організатори "були досить мудрі, щоб самим все зрозуміти".
На фестивалі у Венеції Анджеліна представила картину "Марія Каллас", у якій зіграла головну роль, а Бред везе фільм "Самотні вовки", де знявся в компанії Джорджа Клуні.
Анджеліна Джолі та Бред Пітт були одружені з 2014 по 2019 рік. Після їхнього розлучення основним предметом судових розглядів залишається виноробня Chateau Miraval. У акторів шестеро дітей, троє з яких прийомні: 19-річна Захара, 22-річний Меддокс та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн. Усі дочки Пітта відмовилися від його прізвища.
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