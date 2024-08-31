На Венецианском кинофестивале "развели" Брэда Питта и Анджелину Джоли

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

В Венеции стартовал 81 международный кинофестиваль. Анджелина Джоли в новом образе уже прилетела в Италию, но ее экс-супруг Брэд Питт появится позже.

Об этом пишет Vanity Fair.

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Организаторы фестиваля составили для актеров специальное расписание, по которому они не увидятся друг с другом. Художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера в интервью признался, что организаторы учли напряженные отношения бывших супругов и сделали все возможное, чтобы они не пересеклись друг с другом.

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

"Анджелина приедет в первый день, в четверг, 29 августа, и сразу после этого поедет с режиссером "Марии" Пабло Ларраином на Теллуридский кинофестиваль в Колорадо. А Брэд прибудет в Венецию только в субботу. Они никак не смогут пересечься на Лидо", — рассказал Барберу.

Директор отмечает, что звезды фильма "Мистер и миссис Смит", на съемках которого начался их роман, не просили об изменениях в показах и расписании, но устроители "были достаточно мудры, чтобы самим все понять".

На фестивале в Венеции Анджелина представила картину "Мария Каллас", в которой сыграла главную роль, а Брэд везет фильм "Одинокие волки", где снялся в компании Джорджа Клуни.

Анджелина Джоли и Брэд Питт были женаты с 2014 по 2019 год. После их развода основным предметом судебных разбирательств остается винодельня Chateau Miraval. У актеров шесть детей, трое из которых приемные: 19-летняя Захара, 22-летний Меддокс и 20-летний Пакс, а трое — биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен. Все дочери Питта отказались от его фамилии.