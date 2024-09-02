Анджелина Джоли отказалась говорить о Брэде Питте

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Анджелина Джоли вежливо отказалась отвечать на вопрос о разводе с Брэдом Питтом в новом интервью The Hollywood Reporter. Во время разговора с репортером Ребеккой Киган в ее доме в Лос-Фелисе за 25 миллионов долларов 49-летняя обладательница премии "Оскар" очертила "жесткие границы" вокруг ряда тем, включая ее разрыв с Питтом и жизнь их 20-летнего сына Пакса, аварию на электровелосипеде.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Малефисенты" объяснила изданию, что много лет назад в Голливуде "вы могли иметь частный процесс, и работа говорила за вас". Когда Киган спросила, можно ли было "спросить, каково состояние ее развода", актриса ответила: "Нет".

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Позже она рассказала о том, что ей придется оставаться в Калифорнии, пока шестерым детям ее и Питта не исполнится 18 лет.

"Сейчас отношение к аудитории другое. Я пытаюсь привыкнуть к тому, чем делиться", — призналась она.

У бывшей пары есть 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара и 18-летняя Шайло, а также 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Размышляя о том, почему она "так долго" ждала с момента, когда последний раз снимала, была режиссером, звезда объяснила, что ей "нужно больше быть дома" со своими детьми.

"Они немного взрослеют, становятся более независимыми. Я менее нужна и поэтому могу уехать на разные периоды времени. И они достаточно взрослые, чтобы присоединиться ко мне на работе. Наступил новый сезон в нашей жизни. Я очень рада, что с каждым днем они становятся все более уверенными", — сказала она о том, что заставило ее почувствовать себя готовой вернуться к работе.

Напомним, учитель дочери Анджелины Джоли показал талант девушки. А раньше мы писали, что Анджелина Джоли устроила фотосессию.