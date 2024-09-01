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Анджеліна Джолі вразила граційністю у стильній фотосесії для глянцю

1 вересня 2024 06:52
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Анджеліна Джолі вразила граційністю у стильній фотосесії для глянцю
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: hollywoodreporter.com
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджеліна Джолі розповіла про особисте життя і про свою нову акторську роботу у фільмі "Марія" про оперну діву Марію Каллас. У розмові Джолі зізналася, що у Лос-Анджелесі вона живе просто тому, що через розлучення вона не має іншого вибору.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка поділилася, що зможе поїхати з країни, коли всім її дітям виповниться 18 років.

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: hollywoodreporter.com

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: hollywoodreporter.com

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: hollywoodreporter.com

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: hollywoodreporter.com

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: hollywoodreporter.com

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: hollywoodreporter.com

 

Акторка Анджеліна Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: hollywoodreporter.com

 

"Коли в тебе велика родина, ти хочеш, щоб усі були в спокої та безпеці і щоб їхнє приватне життя охоронялося. У мене є будинок, де я можу ростити моїх дітей, але іноді це місце буває таким...Та людяність, яку я побачила мандруючи світом, — це не те, з чим я росла тут", — поділилася актриса.

Вона заявила, що планує провести якийсь час у Камбоджі, коли її діти стануть повнолітніми, а також відвідувати членів своєї сім'ї, де б вони не жили.

Також актриса зізналася, що в її житті практично немає близьких друзів — тих, кому вона могла б зателефонувати посеред ночі, якщо виникне потреба: "Може, це через те, що я рано втратила маму. Може, через роботу. Може, через те, що мене багато разів зраджували. У мене не так багато теплих, близьких відносин, на які я б спиралася".

За словами Джолі, вона стикалася із ситуаціями, коли друзі не приходили на допомогу членам її сім'ї, але все ж таки в її житті є кілька людей, яким вона довіряє. Щодо фільму "Марія", прем'єра якого нещодавно відбулася в рамках Венеційського кінофестивалю, то в ньому Анджеліна змогла знятися, бо деякі з її дітей уже стали досить дорослими та незалежними.

"Вони вже не так потребують мене, так що я можу довше бути відсутньою, або ж вони через вік можуть бути присутніми разом зі мною на зйомках. Це новий час у нашому житті. Я дуже схвильована тим, як вони поступово встають на ноги", — сказала Джолі.

У Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта шестеро спільних дітей. Троє з них (22-річний Меддокс, 20-річний Пакс та 19-річна Захара) — прийомні, ще троє (18-річна Шайло та 16-річні Нокс та Вів'єн) — рідні. Майже всі вони перебувають у поганих стосунках із батьком. Так, Пакс у соцмережах назвав Бреда Пітта "засранцем світового класу", а Захара, Вів'єн та Шайло відмовилися від його прізвища, причому остання зробила це офіційно, звернувшись до необхідних інстанцій. Інсайдери повідомляють, що Бред тяжко переживає розрив із дітьми.

Нещодавно Анджеліну Джолі запідозрили у романі з репером Akala, з яким вона з'явилася разом у Венеції, але незабаром інсайдери спростували цю інформацію.

Анджеліна Джолі закордонні зірки зірки фотосесія

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