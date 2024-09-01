Анджелина Джоли поразила грациозностью в стильной глянцевой фотосессии.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

Анджелина Джоли рассказала о личной жизни и о своей новой актерской работе в фильме "Мария" об оперной деве Марии Каллас. В разговоре Джоли призналась, что в Лос-Анджелесе она живет просто потому, что из-за развода у нее нет другого выбора.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса поделилась, что сможет уехать из страны, когда всем ее детям исполнится 18 лет.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

"Когда у тебя большая семья, ты хочешь, чтобы все были в покое и безопасности и чтобы их частная жизнь охранялась. У меня есть дом, где я могу растить моих детей, но иногда это место бывает таким...Та человечность, которую я увидела путешествуя по миру, — это не то, с чем я росла здесь", — поделилась актриса.

Она заявила, что планирует провести какое-то время в Камбодже, когда ее дети станут совершеннолетними, а также посещать членов своей семьи, где бы они ни жили.

Также актриса призналась, что в ее жизни практически нет близких друзей — тех, кому она могла бы позвонить посреди ночи, если потребуется: "Может, это из-за того, что я рано потеряла маму. Может, из-за работы. Может, потому что меня много раз предавали. У меня не так много теплых, близких отношений, на которые я бы опиралась".

По словам Джоли, она сталкивалась с ситуациями, когда друзья не приходили на помощь членам ее семьи, но все же в ее жизни есть несколько человек, которым она доверяет. Что касается фильма "Мария", премьера которого недавно состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, то в нем Анджелина смогла сняться, потому что некоторые из ее детей уже стали достаточно взрослыми и независимыми.

"Они уже не так нуждаются в мне, так что я могу дольше отсутствовать, или они через возраст могут присутствовать вместе со мной на съемках. Это новая пора в нашей жизни. Я очень взволнована тем, как они постепенно встают на ноги", — сказала Джоли.

У Джоли и ее бывшего супруга Брэда Питта шесть общих детей. Трое из них (22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара) — приемные, еще трое (18-летняя Шайло и 16-летние Нокс и Вивьен) — родные. Почти все они находятся в плохих отношениях с отцом. Так, Пакс в соцсетях назвал Брэда Питта "засранцем мирового класса", а Захара, Вивьен и Шайло отказались от его фамилии, причем последняя сделала это официально, обратившись в необходимые инстанции. Инсайдеры сообщают, что Брэд тяжело переживает разрыв с детьми.

Недавно Анджелину Джоли заподозрили в романе с рэпером Akala, с которым она появилась вместе в Венеции, но вскоре инсайдеры опровергли эту информацию.