Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Анджелина Джоли поразила грациозностью в стильной фотосессии для глянца arrow

Анджелина Джоли поразила грациозностью в стильной фотосессии для глянца

1 сентября 2024 06:52
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Анджелина Джоли поразила грациозностью в стильной глянцевой фотосессии.
Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджелина Джоли рассказала о личной жизни и о своей новой актерской работе в фильме "Мария" об оперной деве Марии Каллас. В разговоре Джоли призналась, что в Лос-Анджелесе она живет просто потому, что из-за развода у нее нет другого выбора.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Анджелина Джоли снялась в элегантном платье

Актриса поделилась, что сможет уехать из страны, когда всем ее детям исполнится 18 лет.

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: hollywoodreporter.com

 

"Когда у тебя большая семья, ты хочешь, чтобы все были в покое и безопасности и чтобы их частная жизнь охранялась. У меня есть дом, где я могу растить моих детей, но иногда это место бывает таким...Та человечность, которую я увидела путешествуя по миру, — это не то, с чем я росла здесь", — поделилась актриса.

Она заявила, что планирует провести какое-то время в Камбодже, когда ее дети станут совершеннолетними, а также посещать членов своей семьи, где бы они ни жили.

Также актриса призналась, что в ее жизни практически нет близких друзей — тех, кому она могла бы позвонить посреди ночи, если потребуется: "Может, это из-за того, что я рано потеряла маму. Может, из-за работы. Может, потому что меня много раз предавали. У меня не так много теплых, близких отношений, на которые я бы опиралась".

По словам Джоли, она сталкивалась с ситуациями, когда друзья не приходили на помощь членам ее семьи, но все же в ее жизни есть несколько человек, которым она доверяет. Что касается фильма "Мария", премьера которого недавно состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, то в нем Анджелина смогла сняться, потому что некоторые из ее детей уже стали достаточно взрослыми и независимыми.

"Они уже не так нуждаются в мне, так что я могу дольше отсутствовать, или они через возраст могут присутствовать вместе со мной на съемках. Это новая пора в нашей жизни. Я очень взволнована тем, как они постепенно встают на ноги", — сказала Джоли.

У Джоли и ее бывшего супруга Брэда Питта шесть общих детей. Трое из них (22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара) — приемные, еще трое (18-летняя Шайло и 16-летние Нокс и Вивьен) — родные. Почти все они находятся в плохих отношениях с отцом. Так, Пакс в соцсетях назвал Брэда Питта "засранцем мирового класса", а Захара, Вивьен и Шайло отказались от его фамилии, причем последняя сделала это официально, обратившись в необходимые инстанции. Инсайдеры сообщают, что Брэд тяжело переживает разрыв с детьми.

Недавно Анджелину Джоли заподозрили в романе с рэпером Akala, с которым она появилась вместе в Венеции, но вскоре инсайдеры опровергли эту информацию.

Анджелина Джоли зарубежные звезды звезды фотосессия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:08 Ночью на Харьковщине раздавались взрывы — враг атаковал поселок, ранена беременная женщина

08:04 В Польше объяснили, когда настанет удачное время для рассмотрения разногласий с Украиной по истории

08:02 Львовянин проигнорировал боевую повестку и не пришел в пункт сбора — какое решение вынес суд

07:48 Будущие военные командиры ВСУ проходят обучение в Британии у квалифицированных инструкторов — фото

07:30 Выплаты бойцам ВСУ с 1 сентября — сколько и за что будут платить

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

07:26 Враг перебросил несколько подразделений из Покровского направления в Курскую область, — ISW

07:21 Ребенок не хотел ехать к матери в Данию и пожелал остаться с отцом в Украине — что решил суд

07:21 Очереди на границе Украины — на каких направлениях собрался транспорт

07:01 У клиента ПриватБанка исчезли из кредитки 95,9 тыс. грн — на чью сторону стал суд

Эксклюзив

06:52 Как и когда закончится война в Украине — эксклюзивный прогноз генерала Бена Ходжеса

08:08 Ночью на Харьковщине раздавались взрывы — враг атаковал поселок, ранена беременная женщина

08:04 В Польше объяснили, когда настанет удачное время для рассмотрения разногласий с Украиной по истории

08:02 Львовянин проигнорировал боевую повестку и не пришел в пункт сбора — какое решение вынес суд

07:48 Будущие военные командиры ВСУ проходят обучение в Британии у квалифицированных инструкторов — фото

07:30 Выплаты бойцам ВСУ с 1 сентября — сколько и за что будут платить

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

07:26 Враг перебросил несколько подразделений из Покровского направления в Курскую область, — ISW

07:21 Ребенок не хотел ехать к матери в Данию и пожелал остаться с отцом в Украине — что решил суд

07:21 Очереди на границе Украины — на каких направлениях собрался транспорт

07:01 У клиента ПриватБанка исчезли из кредитки 95,9 тыс. грн — на чью сторону стал суд

Эксклюзив

06:52 Как и когда закончится война в Украине — эксклюзивный прогноз генерала Бена Ходжеса

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку