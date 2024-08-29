Анджеліна Джолі вразила вишуканою сукнею на Венеційському кінофестивалі — відео

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram/vanityfair

Американська кінозірка Анджеліна Джолі прибула на Венеційський кінофестиваль. Вона одягнула приголомшливу сукню з хутряною накидкою від відомого бренду.

Світлини виклали в Instagram.

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Анджеліна Джолі прибула на човнику на червоний хід Венеційського кінофестивалю. Для події обрала сукню та хутряну накидку від Saint Laurent. Родзинкою образу стала червона помада, яку так обожнює акторка.

Анджеліна Джолі на Венеційському кінофестивалі. Фото: instagram/vanityfair

Цьогоріч Джолі презентує байопік "Марія", в якому зіграла роль оперної діви Марії Каллас.

Анджеліна Джолі презентує байопік "Марія". Фото: instagram/vanityfair

Нагадаємо, Анджелін Джолі отримала почесну премію за вплив у кіно. Також донька акторки та Бреда Пітта відвідала запальну вечірку.