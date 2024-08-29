Анджелина Джоли поразила изысканным платьем на Венецианском кинофестивале

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram/vanityfair

Американская кинозвезда Анджелина Джоли прибыла на Венецианский кинофестиваль. Она надела потрясающее платье с меховой накидкой от известного бренда.

Фотографии выложили в Instagram.

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Анджелина Джоли прибыла на лодке на красный ход Венецианского кинофестиваля. Для события выбрала платье и меховую накидку от Saint Laurent. Изюминкой образа стала красная помада, которую так обожает актриса.

Анджелина Джоли на Венецианском кинофестивале. Фото: instagram/vanityfair

В этом году Джоли представит байопик "Мария", в котором сыграла роль оперной девы Марии Каллас.

Анджелина Джоли представит байопик "Мария". Фото: instagram/vanityfair

Напомним, Анджелин Джоли получила почетную премию за влияние в кино. Также дочь актрисы и Брэда Питта посетила зажигательную вечеринку.