Анджелина Джоли поразила изысканным платьем на Венецианском кинофестивале

Анджелина Джоли в королевском платье прибыла на Венецианский кинофестиваль
29 августа 2024 21:23
Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: instagram/vanityfair
Американская кинозвезда Анджелина Джоли прибыла на Венецианский кинофестиваль. Она надела потрясающее платье с меховой накидкой от известного бренда.
Фотографии выложили в Instagram.
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Анджелина Джоли прибыла на лодке на красный ход Венецианского кинофестиваля. Для события выбрала платье и меховую накидку от Saint Laurent. Изюминкой образа стала красная помада, которую так обожает актриса.
В этом году Джоли представит байопик "Мария", в котором сыграла роль оперной девы Марии Каллас.
Напомним, Анджелин Джоли получила почетную премию за влияние в кино. Также дочь актрисы и Брэда Питта посетила зажигательную вечеринку.
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