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Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта запалила на студентській вечірці

26 серпня 2024 12:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Донька Анджеліни Джолі Захара насолоджується студентським життям
Акторка Анджеліна Джолі із донькою Захарою. Фото: instagram.com/zaharamarleyjp_/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара продемонструвала свої таланти. Дівчина станцювала із сестрами зі спільноти "Альфа Каппа Альфа".

Про це пише Page Six.

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Захара запалила на вечірці в коледжі Спелман в Атланті. На кадрах відео дівчина танцювала під трек Anycia and Latto "Back Outside".

Сестри зі спільноти "Альфа Каппа Альфа" були одягнені  в речі зеленого кольору, а Захара обрала для танців стильну майку, джинсові шорти та кросівки. 

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта запалила на студентській вечірці - фото 1
Донька Джолі Захара на вечірці. Фото: TikTok/ajahh.mariah
Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта запалила на студентській вечірці - фото 2
Донька Джолі Захара танцює. Фото: TikTok/ajahh.mariah
Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта запалила на студентській вечірці - фото 3
Донька Джолі Захара запалює на вечірці. Фото: TikTok/ajahh.mariah

Дівчина вступила у коледж в Атланті у серпні 2022 року. Джолі було непросто відпустити свою дитину "у доросле життя".

Окрім Захари, у Джолі та Пітта також є ще п'ятеро спільних дітей: 23-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

Деякі з їхніх дітей публічно дистанціювалися від Пітта після його розлучення з Анджеліною у 2016 році.

Нагадаємо, стало відомо, до кого поїхав на тлі сімейної драми Бред Пітт. А також Бред Пітт і Джордж Клуні взяли участь глянцевій фотосесії.

Анджеліна Джолі діти Бред Пітт закордонні зірки танці студентство

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