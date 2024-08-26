Донька Анджеліни Джолі Захара насолоджується студентським життям

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта запалила на студентській вечірці
Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара продемонструвала свої таланти. Дівчина станцювала із сестрами зі спільноти "Альфа Каппа Альфа".
Про це пише Page Six.
Донька Анджеліни Джолі похизувалася талантами
@ajahh.mariah
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Захара запалила на вечірці в коледжі Спелман в Атланті. На кадрах відео дівчина танцювала під трек Anycia and Latto "Back Outside".
Сестри зі спільноти "Альфа Каппа Альфа" були одягнені в речі зеленого кольору, а Захара обрала для танців стильну майку, джинсові шорти та кросівки.
Дівчина вступила у коледж в Атланті у серпні 2022 року. Джолі було непросто відпустити свою дитину "у доросле життя".
Окрім Захари, у Джолі та Пітта також є ще п'ятеро спільних дітей: 23-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн.
Деякі з їхніх дітей публічно дистанціювалися від Пітта після його розлучення з Анджеліною у 2016 році.
Нагадаємо, стало відомо, до кого поїхав на тлі сімейної драми Бред Пітт. А також Бред Пітт і Джордж Клуні взяли участь глянцевій фотосесії.
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