Дочь Анджелины Джоли Захара наслаждается студенческой жизнью

Актриса Анджелина Джоли с дочерью Захарой. Фото: instagram.com/zaharamarleyjp_/

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара продемонстрировала свои таланты. Девушка станцовала с сестрами из сообщества "Альфа Каппа Альфа".

Об этом пишет Page Six.

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Захара зажгла на вечеринке в колледже Спелман в Атланте. На кадрах видео девушка танцевала под трек Anycia and Latto "Back Outside".

Сестры из сообщества "Альфа Каппа Альфа" были одеты в вещи зеленого цвета, а Захара выбрала для танцев стильную майку, джинсовые шорты и кроссовки.

Дочь Джоли Захара на вечеринке. Фото: TikTok/ajahh.mariah

Дочь Джоли Захара танцует. Фото: TikTok/ajahh.mariah

Дочь Джоли Захара зажигает на вечеринке. Фото: TikTok/ajahh.mariah

Девушка поступила в колледж в Атланте в августе 2022 года. Джоли было непросто отпустить своего ребенка "во взрослую жизнь".

Кроме Захары, у Джоли и Питта есть еще пятеро общих детей: 23-летний Меддокс, 20-летний Пакс, 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Некоторые из их детей публично дистанцировались от Питта после его развода с Анджелиной в 2016 году.

Напомним, стало известно, к кому уехал на фоне семейной драмы Брэд Питт. А также Брэд Питт и Джордж Клуни приняли участие в глянцевой фотосессии.