HBO запрошує дітей взяти участь у кастингу серіалу про Гаррі Поттера

Актори Денієл Редкліфф та Руперт Грінт. Фото: instagram.com/harrypotter/

У Великобританії оголосили відкритий кастинг на культові ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер. Автори шукають дітей від 9 до 11 років.

Про це пише Deadline.

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"Ми можемо розглядати лише дітей, яким буде від 9 до 11 років у квітні 2025 року та які живуть у Великій Британії або Ірландії", — йдеться у повідомленні.

Усім охочим необхідно буде відправити два відео. У першому кандидату необхідно зачитати короткий вірш, а в другому — розповісти про себе. Анкету можна буде відправити до кінця жовтня 2024 року.

Зйомки серіалу розпочнуться у квітні 2025 року.

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