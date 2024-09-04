Гвінет Пелтроу зіграє у новій стрічці Тімоті Шаламе

Американська акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Американська акторка Гвінет Пелтроу має подякувати своїй доньці Еппл за повернення у велике кіно. Зірка зіграє з актором Тімоті Шаламе в новому несподіваному проєкті.

Про це пише Page Six.

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Зірка "Залізної людини" повернулася на екрани через те, що 20-річна донька Еппл "була закохана" в Тімоті Шаламе "протягом багатьох років".

Шаламе, який нині зустрічається з моделлю Кайлі Дженнер, з'явиться разом із Гвінет у фільмі "Marty Supreme".

"Як тільки Гвінет розповіла Еппл, що Тімоті є не лише продюсером, але й головним актором, вона благала свою маму погодитися. Прочитавши сценарій і полюбивши його, незважаючи на те, що у неї не було великого бажання повертатися на великий екран, вона була переконана, що Еппл буде щасливою опинитися на знімальному майданчику", — зазначає одне з джерел.

Американська акторка Гвінет Пелтроу з донькою Еппл. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Востаннє Пелтроу з'являлася на великому екрані в ролі Пеппер Поттс у фільмі "Месники: Завершення"у 2019 році та у серіалі "Політик" на Netflix. Гвінет Пелтроу вдячна своїй доньці за повернення у кіно.

Нагадаємо, раніше акторка оголилась для реклами власного бренду. А також зірка показала своїх дорослих дітей.