Гвинет Пэлтроу сыграет в новой ленте Тимоти Шаламе

Гвинет Пэлтроу возвращается на большой экран из-за звездного увлечения дочери
Американская актриса Гвинет Пэлтроу должна поблагодарить свою дочь Эппл за возвращение в большое кино. Звезда сыграет с актером Тимоти Шаламе в новом неожиданном проекте.
Об этом пишет Page Six.
Гвинет Пэлтроу вернулась в кино
Звезда "Железного человека" вернулась на экраны из-за того, что 20-летняя дочь Эппл "была влюблена" в Тимоти Шаламе "в течение многих лет".
Шаламе, который ныне встречается с моделью Кайли Дженнер, появится вместе с Гвинет в фильме "Marty Supreme".
"Как только Гвинет рассказала Эппл, что Тимоти является не только продюсером, но и главным актером, она умоляла свою маму согласиться. Прочитав сценарий и полюбив его, несмотря на то, что у нее не было большого желания возвращаться на большой экран, она была убеждена, что Эппл будет счастлива оказаться на съемочной площадке", — отмечает один из источников.
В последний раз Пелтроу появлялась на большом экране в роли Пеппер Поттс в фильме "Мстители: Завершение" в 2019 году и в сериале "Политик" на Netflix. Гвинет Пэлтроу благодарна своей дочери за возвращение в кино.
Напомним, ранее актриса обнажилась для рекламы собственного бренда. А также звезда показала своих взрослых детей.
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