HBO приглашает детей принять участие в кастинге сериала о Гарри Поттере

Актеры Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт. Фото: instagram.com/harrypotter/

В Великобритании объявили открытый кастинг на культовые роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Авторы ищут детей от 9 до 11 лет.

Об этом пишет Deadline.

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"Мы можем рассматривать только детей, которым будет от 9 до 11 лет в апреле 2025 года и которые живут в Великобритании или Ирландии", — говорится в сообщении.

Всем желающим необходимо будет отправить два видео. В первом кандидате необходимо зачитать краткое стихотворение, а во втором — рассказать о себе. Анкету можно будет выслать до конца октября 2024 года.

Съемки сериала начнутся в апреле 2025 года.

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