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Реакція кінокритиків на другий Джокер з Леді Гагою та Хоакіном Феніксом

5 вересня 2024 22:56
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Реакція кінокритиків на фільм  "Джокер. Божевілля на двох"
Фрагмент з фільму "Джокер. Божевілля на двох". Фото: Instagram/jokermovie
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні на Венеційському міжнародному кінофестивалі відбулась світова прем’єра фільму "Джокер. Божевілля на двох". Довгоочікувану стрічку з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою в головних ролях вже оцінили кінокритики.

Про це повідомляє Variety.

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Від нового "Джокера" багато хто з критиків чекав живої динаміки та хімії між персонажами. Оригінальна назва Folie à deux — медичний термін, що позначає маячний розлад у двох і більше людей. У фільмі, на думку деяких з тих, хто вже подивився фільм, ця тема не розкривається.

Не більше 60 балів стрічці "Джокер. Божевілля на двох" поставили більшість критиків. На їхню думку, "жертвою" видовищного шоу став сюжет сиквела, який міг би дозволити собі більше. Але, на думку Variety, вийшов "надто обережним".

"На жаль, сиквел DC показує затягнуту судову сагу, яка не тільки позбавляє сліпучу Леді Гагу екранного часу, а й повністю зосереджує фільм навколо свого попередника, не роблячи нічого нового", — йдеться в рецензії.

Відгуків із балами не вище 30 поки що всього два — від видань Vulture та Vanity Fair. Останнє критикує те, як режисер Тодд Філліпс виставляє героїню Гаги "непостійною істотою".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Про фільм "Джокер. Божевілля на двох" 

За сюжетом, Артур Флек (Хоакін Фенікс) проводив одноманітні дні у психлікарні, допоки не побачив Харлін Квінзель (Леді Гага). Життя обох засяяло новою надією, а світ довкола наповнився зцілюючою музикою.

Кримінальна драма та трилер "Джокер: Божевілля на двох" є прямим продовженням фільму "Джокер", що вийшов у 2019 році. Його прем’єра, до речі, також пройшла на Венеційському міжнародному кінофестивалі. У прокаті стрічка зібрала понад мільярд доларів при бюджеті у близько 60 млн доларів. 

Хоча перший фільм і не передбачав продовження, зрештою усі учасники процесу погодились, що доречно працювати над другою частиною. До своїх ролей повернулись Хоакін Фенікс та Зазі Бітц. Скотт Сільвер та Тодд Філліпс знову написали сценарій, а останній знову посів режисерське крісло. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка, акторка Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Також ми розповідали, що акторка Гвінет Пелтроу повертається на великі екрани через зіркове захоплення доньки.

кіно Леді Гага Гоакін Фенікс Джокер

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