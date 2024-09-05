Леді Гага запрем'єрила "Джокер. Божевілля на двох" в сукні від Christian Dior — фото

Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському кінофестивалі
Леді Гага презентувала фільм "Джокер. Божевілля на двох" на Венеційському кінофестивалі. Для червоного хідника вона обрала бальну сукню від Christian Dior Haute Couture та прикраси від Tiffany & Co.
Світлини виклали в Instagram.
Леді Гага запрем'єрила "Джокер. Божевілля на двох" у сукні від Christian Dior
Культова співачка Леді Гага прибула на Венеційський кінофестиваль. Разом з актором Хоакіном Феніксом представила стрічку "Джокер. Божевілля на двох".
Зірка для червоного хідника обрала чорну бальну сукню Christian Dior Haute Couture. Доповнила образ прикрасами Tiffany & Co — намистом з 18-каратного жовтого золота з діамантами та сережками.
Втім, головною родзинкою став капелюх-маска від Philip Treacy з чорного мережива з кутюрної колекції 2001 року. Водночас вражав не лише образ співачки, а її любовний роман. Вона вперше з'явилась разом з бойфрендом — мільйонером Майклом Поланскі.
Нагадаємо, актор Бред Пітт шокував появою з коханою дівчиною у Венеції, і його друзі пояснили, як це трактувати. Також на кінофестивалі з'явилась його колишня дружина Анджеліна Джолі і довела свою надзвичайну популярність.
Читайте Новини.LIVE!