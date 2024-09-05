Леді Гага запрем'єрила "Джокер. Божевілля на двох" в сукні від Christian Dior — фото

Американська співачка Леді Гага. Фото: instagram/hautecoutureglobal

Леді Гага презентувала фільм "Джокер. Божевілля на двох" на Венеційському кінофестивалі. Для червоного хідника вона обрала бальну сукню від Christian Dior Haute Couture та прикраси від Tiffany & Co.

Світлини виклали в Instagram.

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Культова співачка Леді Гага прибула на Венеційський кінофестиваль. Разом з актором Хоакіном Феніксом представила стрічку "Джокер. Божевілля на двох".

Леді Гага на Венеційському кінофестивалі. Фото: instagram/hautecoutureglobal

Зірка для червоного хідника обрала чорну бальну сукню Christian Dior Haute Couture. Доповнила образ прикрасами Tiffany & Co — намистом з 18-каратного жовтого золота з діамантами та сережками.

Леді Гага представила фільм "Джокер. Божевілля на двох". Фото: instagram/hautecoutureglobal

Втім, головною родзинкою став капелюх-маска від Philip Treacy з чорного мережива з кутюрної колекції 2001 року. Водночас вражав не лише образ співачки, а її любовний роман. Вона вперше з'явилась разом з бойфрендом — мільйонером Майклом Поланскі.

Леді Гага з Майклом Поланскі. Фото: instagram/hautecoutureglobal

Нагадаємо, актор Бред Пітт шокував появою з коханою дівчиною у Венеції, і його друзі пояснили, як це трактувати. Також на кінофестивалі з'явилась його колишня дружина Анджеліна Джолі і довела свою надзвичайну популярність.