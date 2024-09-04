На Венеційському кінофестивалі Джолі стала більш успішною за Пітта

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі продовжує завойовувати широке визнання своїм новим фільмом "Марія". Роль оперної легенди Марії Каллас викликала овації на кінофестивалі у Венеції. Але фільм за участю її ексчоловіка Бреда Пітта має неоднозначні відгуки.

Про це пише Daily Mail.

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Анджеліна плакала під час восьмихвилинної овації під час світової прем’єри фільму "Марія" на Венеціанському кінофестивалі. Це сталося після виходу нового фільму її колишнього чоловіка Бреда Пітта "Вовки" з Джорджем Клуні в головній ролі, прем’єра якого також відбулася у Венеції, але була зустрінута різкими відгуками критиків.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Під час дискусії після показу в Telluride Джолі згадала про почуття, які вона відчувала в свій перший день, коли співалла на знімальному майданчику.

"У мене було сім місяців уроків опери, чудові вчителі та уроки італійської мови, а також команда підтримки, яка збиралася мені допомогти", — поділилася зірка.

Актриса також високо оцінила свій досвід роботи з 48-річним режисером Пабло Ларраіном, висловивши своє захоплення їхньою співпрацею.

У новому проєкті культовий дует Бред Пітт та Джорд Клуні грає прибиральників, яким доручено приховувати злочини, але вони неохоче об’єднуються, коли їм потрібно виконати одну роботу.

Однак новий фільм розкритикували, назвавши його однозірковим "безладним" і "нестерпною комедією".

Актор Бред Пітт з нареченою Інес де Рамон. Фото: Reuters

"Вовки", фільм Apple TV+ за 200 мільйонів доларів, який вийде в кінотеатрах 20 вересня. Але критики кажуть, що це "витончений студентський фільм багатого підлітка, який живе медіа-дієтою раннього Гая Річі".

Ксан Брукс із The Guardian також написав, що режисер Джон Уотс, який заробив статок на трилогії про Людину-павука кіновсесвіту Marvel, "зняв фільм про мем".

А Роббі Коллін з The Telegraph назвав фільм "безладним", написавши: "Нещодавно Джордж Клуні поскаржився, що Квентін Тарантіно не вважає його кінозіркою. Якщо він зніме більше подібних фільмів, Клуні скоро доведе, що Тарантіно був правий".

Він та інші критики кажуть, що Уоттс, схоже, зробив ставку на зірковий статус Клуні та Пітта, щоб зробити фільм касовим хітом, з тьмяним сюжетом і "недосвідченим сценарієм із нікчемним гумором і серцем".

Баррі Левітт з Daily Beast стверджував, що всі жарти ґрунтуються на одній ідеї, що жоден персонаж не хоче працювати з іншим, а один і той же жарт знову і знову у 400-х варіаціях.

Нагадаємо, вчитель доньки Анджеліни Джолі розкрив талант дівчини. А раніше ми писали, що Анджеліна Джолі зізналася, яку свою рису приховує від світу.