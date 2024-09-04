На Венецианском кинофестивале Джоли стала более успешной, чем Питта.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Анджелина Джоли продолжает завоевывать широкое признание своим новым фильмом "Мария". Роль оперной легенды Марии Каллас вызвала овацию на кинофестивале в Венеции. Но фильм с участием ее экс-супруга Брэда Питта имеет неоднозначные отзывы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Анджелина плакала во время восьмиминутной овации во время мировой премьеры фильма "Мария" на Венецианском кинофестивале. Это произошло после выхода нового фильма ее бывшего супруга Брэда Питта "Волки" с Джорджем Клуни в главной роли, премьера которого также состоялась в Венеции, но была встречена резкими отзывами критиков.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

В ходе дискуссии после показа в Telluride Джоли вспомнила о чувствах, которые она испытывала в свой первый день, когда пела на съемочной площадке.

"У меня было семь месяцев уроков оперы, отличные учителя и уроки итальянского языка, а также команда поддержки, которая собиралась мне помочь", — поделилась звезда.

Актриса также высоко оценила свой опыт работы с 48-летним режиссером Пабло Ларраином, выразив свое восхищение их сотрудничеством.

В новом проекте культовый дуэт Брэд Питт и Джорд Клуни играют уборщиков, которым поручено скрывать преступления, но они нехотя объединяются, когда они должны выполнить одну работу.

Однако фильм раскритиковали, назвав его однозвездным "беспорядочным" и "несносной комедией".

Актер Брэд Питт с невестой Инес де Рамон. Фото: Reuters

"Волки", фильм Apple TV+ за 200 миллионов долларов, который выйдет в кинотеатрах 20 сентября. Но критики говорят, что это "изощренный студенческий фильм богатого подростка, живущего медиа-диетой раннего Гая Ричи".

Ксан Брукс из The Guardian также написал, что режиссер Джон Уоттс, заработавший состояние на трилогии о Человеке-пауке киновселенной Marvel, "снял фильм о мэме".

А Робби Коллин из The Telegraph назвал фильм "беспорядочным", написав: "Недавно Джордж Клуни пожаловался, что Квентин Тарантино не считает его кинозвездой. Если он снимется в еще больше колличестве подобных фильмов, Клуни скоро докажет, что Тарантино был прав".

Он и другие критики говорят, что Уоттс похоже сделал ставку на звездный статус Клуни и Питта, чтобы сделать фильм кассовым хитом, с тусклым сюжетом и "неопытным сценарием с непримечательным юмором и сердцем".

Барри Левитт из Daily Beast утверждал, что все шутки основываются на одной идее, что ни один персонаж не хочет работать с другим, и повторяют одну и ту же шутку снова и снова в 400 вариациях.

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